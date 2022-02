Η Schneider Electric παρουσιάζει τις προηγμένες λύσεις της για την Ναυτιλία στο «Digital Modern Shipping Conference 2022»

Η Schneider Electric , πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, συμμετέχει ως Platinum χορηγός στο 2ο διαδικτυακό συνέδριο «Digital Modern shipping 2022» που πραγματοποιήθηκε από την Smart Press, την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, που αφορά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών στον κλάδο της Ναυτιλίας, ο κ. Αναστάσιος Σαρρής, Channel Sales Business Developer SEE, Schneider Electric, έδωσε μία ομιλία με θέμα: ‘Next Generation IT Solutions for Marine environments’.





Οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πλήρες portfolio εξειδικευμένων λύσεων υποδομής και υπηρεσιών IT της εταιρείας, που είναι σχεδιασμένες για να εξασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση και ασφαλή λειτουργία κάθε κρίσιμης ΙΤ υποδομής στα πλοία, προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε σκάφος. Συγκεκριμένα, η παρουσίαση του κ. Σαρρή αναφέρθηκε στην ολιστική ενσωμάτωση καινοτομιών σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του πλοίου, που είναι ένα από τα διαφοροποιητικά πλεονεκτήματα της Schneider Electric. Ένα ακόμα αντικείμενο της ομιλίας ήταν το EcoStruxure Micro Data Center της Schneider Electric και το 6U Wall Mount, που αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο ανάπτυξης διακομιστή και εξοπλισμού δικτύωσης στο Edge, με μοναδικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει και UPS, εξασφαλίζοντας αυξημένη ασφάλεια, αλλά και απομακρυσμένη διαχείριση. Η συγκεκριμένη λύση αποτελεί ένα κεντρικό σημείο του portfolio της Schneider Electric και αντικείμενο ενδιαφέροντος για κάθε εταιρεία του κλάδου, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, ο διασυνδεδεμένος Εdge εξοπλισμός των πλοίων προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 800% μέχρι το 2024.





Ακόμα, η εταιρεία παρουσίασε στο κοινό το ολοκληρωμένο εύρος UPS λύσεων που αφορούν τον κλάδο της ναυτιλίας, αλλά και την αρχιτεκτονική Ecostruxure IT που μεταφράζει τα δεδομένα σε ενεργή νοημοσύνη και καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις, μεγιστοποιώντας την αξία των data. Αυτή τη στιγμή, η Schneider Electric έχει παρουσία σε περισσότερα από 20.000 εμπορικά, επιβατηγά και πολεμικά πλοία, με περισσότερους από 6.200 πιστοποιημένους αντιπροσώπους παροχής υπηρεσιών εγκατεστημένης βάσης, προσφέροντας υποστήριξη κατόπιν αιτήματος, σε οποιοδήποτε λιμάνι, ενώ ταυτόχρονα, διατηρεί περισσότερα από 420 κέντρα επισκευών παγκοσμίως.





Tο Digital Modern Shipping Conference διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από την Smart Press και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την παρουσίαση νέων λύσεων, τεχνολογιών και εξελίξεων στον ευρύτερο Ναυτιλιακό τομέα, με τη συμμετοχή στελεχών από εταιρείες κάθε τομέα της Ναυτιλίας. Τέλος, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο είχαν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, ενώ η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε Ελληνικά και Αγγλικά.

Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε ως η πλέον βιώσιμη εταιρεία παγκοσμίως το 2021 από τον δείκτη Corporate Knights Global 100 Index.