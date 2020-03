Η SEPHORA και η BETC αποκαλύπτουν την ταινία The Unlimited Power of Beauty

Η ομορφιά αλλάζει. Δεν είναι κάτι που υπάρχει πλέον μόνο σε πασαρέλες και περιοδικά, αλλά και στις selfies των φίλων μας ή στις τελευταίες αναρτήσεις των ανθρώπων που δημιουργούν τις τάσεις. Η οθόνη του smartphone έχει γίνει ο καθρέφτης μας. Το νόημά της εξελίσσεται επίσης: στον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, οι άνθρωποι αμφισβητούν το status quo, δίνοντας τη δική τους ερμηνεία για την ομορφιά. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είναι ένα κοινό θέμα συζήτησης.

Για να επιβεβαιώσει την ηγετική της θέση σε αυτή την ανταγωνιστική αγορά, η SEPHORA ενίσχυσε την επικοινωνία της για να μοιραστεί το όραμά της για την ομορφιά: The Unlimited Power of Beauty.

Για τη SEPHORA, η ομορφιά είναι ένας παράδεισος όπου όλοι έχουν τη δύναμη και το δικαίωμα να πειραματίζονται και να δίνουν τον δικό τους ορισμό γι’ αυτήν. Είναι απεριόριστη, επειδή υπάρχουν τόσες ομορφιές όσες και οι άνθρωποι στον κόσμο και το ίδιο άτομο μπορεί να εξερευνήσει πολλές πτυχές της είτε μέσα σε μια μέρα είτε σε μια ολόκληρη ζωή. Μας δίνει τη δύναμη να επιβεβαιωνόμαστε και να αγαπάμε τον εαυτό μας. Η ομορφιά δεν είναι πρότυπο, μέγεθος ή φίλτρο, αλλά εργαλείο δύναμης και αυτοπεποίθησης.

Για την παρουσίαση αυτής της τοποθέτησης της νέας μάρκας, η οποία δίνει στην ομορφιά εξέχοντα ρόλο στη ζωή όλων, η BETC και η SEPHORA δημιούργησαν μια νέα, ισχυρή καμπάνια που είναι σκόπιμα διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια. Η ταινία The Unlimited Power of Beauty έχει έναν πολύ καθολικό και παράλληλα πολύ προσωπικό χαρακτήρα ως προς τον τόνο και τον συμβολισμό της, επιτρέποντας στους θεατές να βλέπουν τον εαυτό τους στην ιστορία και να ανακαλύπτουν τις δυνατότητες της ομορφιάς τους.





Η ταινία, σε σκηνοθεσία Jonas Lindstroem, αφηγείται την ιστορία της σχέσης των γυναικών με την εικόνα τους καθόλη την πορεία της ζωής τους, παρουσιάζοντας στιγμές αμφιβολίας και δύναμης. Η οικειότητα και το συναίσθημα σε κάθε εξερεύνηση της ομορφιάς είναι στοιχεία που της δίνουν μια προοπτική προσωπικής εξέλιξης και ανάπτυξης σε κάθε στάδιο της ζωής. Το εξώφυλλο του εμβληματικού τίτλου του Kelsey Lu «I'm not In Love» επιλέχθηκε για τη δυναμική συναισθηματική του απήχηση.

Τις εικόνες απαθανάτισε με τον φωτογραφικό φακό της η Nadine Ijewere, Βρετανίδα φωτογράφος με αυθεντική και εκθαμβωτική εικονογραφία. Οι εικόνες φέρουν το μήνυμα του brand ενώ επικοινωνούν τους διάφορους άξονές του (αρώματα, μακιγιάζ, περιποίηση δέρματος). Κάθε μία από αυτές τις 12 εικόνες εξιστορεί τον πλούτο της ομορφιάς, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τη σωματική διάπλαση ή το στυλ. Όλες αυτές οι μοναδικές και δυναμικές προσωπικότητες μας μιλούν άμεσα: κάθε πορτραίτο έχει τη δική του οπτική για την ομορφιά, με συνθήματα τύπου mantra για να τα επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας μπροστά στον καθρέφτη.

«Η ταινία The Unlimited Power of Beauty είναι ένα σύμβολο που προσφέρει μια ισχυρή, φιλόδοξη και σφαιρική προοπτική της ομορφιάς. Επιβεβαιώνει τον ρόλο της βιομηχανίας και, ως εκ τούτου, τη θέση της SEPHORA ως ηγέτη ενώ δημιουργεί χώρο για αυτοέκφραση, παρουσιάζοντας μια ποικιλία από γνήσιες και δυναμικές ομορφιές που δημιουργούν τον σημερινό κόσμο», δήλωσε ο Rémi Babinet, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Creative Director του Ομίλου BETC.

Για την Florence Bellisson, Chief Creative Officer στην BETC Etoile Rouge, «η ομορφιά εξελίσσεται και δεν έχει πλέον προδιαγραφές. Θέλαμε να παράγουμε κάτι αληθινό, εξ’ ου και η επιλογή της ποικιλομορφίας του casting και των creatives. Αυτή η εκστρατεία είναι τόσο ολοκληρωμένη και τόσο SEPHORA επειδή συνδυάζει αυθεντικότητα, συναίσθημα και χαρά. Αυτό το νέο όραμα στοχεύει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού αποτυπώματος της SEPHORA.»

«Η ταινία The Unlimited Power of Beauty αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων γιατί δείχνει τι μπορεί να δημιουργήσει σε όλους η δύναμη της ομορφιάς. Αποτελεί επίσης μια εμπνευσμένη εκστρατεία και θέση μάρκας για όλους τους εργαζομένους της SEPHORA: ένας τρόπος να αισθάνεστε ότι επενδύετε σε μια κοινότητα που δεν στέκεται μόνο στις πωλήσεις και τις επιδόσεις. Όλοι έχουμε αυτή τη δύναμη στα χέρια μας. Μια γιορτή προς τιμήν της ποικιλομορφίας της βιομηχανίας της ομορφιάς είναι μέρος του DNA της μάρκας μας» Lisa Attia, SVP Merchandising and Image EME.

Η SEPHORA, μια παγκόσμια μάρκα με περισσότερα από 2.500 καταστήματα σε 34 χώρες και έναν δικτυακό τόπο ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι προσβάσιμος σε 28 χώρες, ξεκινά την εκστρατεία για τη νέα μάρκα που σχεδίασε η BETC. Η ταινία The Unlimited Power of Beauty θα κυκλοφορήσει στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, στον Τύπο, σε πινακίδες, στα ψηφιακά μέσα, καθώς και στα σημεία πώλησης σε χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Στην Ελλάδα, η επικοινωνία της νέας καμπάνιας ξεκινάει την Τρίτη 10 Μαρτίου στην τηλεόραση, τις κινηματογραφικές αίθουσες, τα διαφημιστικά panel εξωτερικού χώρου, τα ψηφιακά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό την επίβλεψη της Zentith Media Agency.

Στο τέλος Μαρτίου, η επικοινωνία θα συνεχιστεί σε έντυπα και περιοδικά στα τεύχη Απριλίου.