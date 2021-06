Η Shiseido στηρίζει την παγκόσμια εκστρατεία «We Are One Ocean», με σκοπό την προστασία του 30% του ενός ωκεανού μας έως το 2030 (30x30). Η συνεργασία βασίζεται στην σχέση της Shiseido με το World Surf League (WSL) και το WSL PURE, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό του WSL, που έχει δεσμευτεί να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει την προστασία των ωκεανών και αποτελεί την τελευταία πρωτοβουλία του «SHISEIDO BLUE PROJECT».

ADVERTISING

Η εκστρατεία «We Are One Ocean» ενθαρρύνει τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο να αποτελέσουν μέρος του παγκόσμιου αυτού κινήματος, συμμετέχοντας με την υπογραφή τους στην εκστρατεία «We Are One Ocean» στο weareoneocean.org.

Η εκστρατεία «We Are One Ocean» υποστηρίζει τους στόχους της βιοποικιλότητας 30Χ30, που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της φύσης και της ζωής πάνω στη Γη, με μια συγκεκριμένη έκκληση για πλήρη προστασία του 30% του παγκόσμιου ωκεανού. Όσοι συμμετέχουν με την υπογραφή τους στην παγκόσμια αυτή εκστρατεία, θα αποτελέσουν μέρος μιας αυξανόμενης διεθνούς κοινότητας που θα προσκαλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να υιοθετήσουν το 30Χ30 σε μια επερχόμενη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα αποφασιστούν οι συγκεκριμένες ενέργειες.

Μέσω της εκστρατείας «We Are One Ocean», η SHISEIDO θα συνεχίσει το έργο της σε συνεργασία με τους WSL, WSL PURE και τους κορυφαίους επαγγελματίες surfers σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να βελτιώσει την υγεία και την ομορφιά του ωκεανού του πλανήτη μας.

Σχετικά με την εκστρατεία «We Are One Ocean»

Mε επικεφαλής τον World Surf League και WSL PURE, η εκστρατεία «We Are One Ocean» υποστηρίζει τους στόχους ποικιλομορφίας 30Χ30 που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της φύσης και της ζωής πάνω στη Γη, με μια συγκεκριμένη έκκληση για την προστασία του 30% του παγκόσμιου ωκεανού. Η εκστρατεία δημιουργήθηκε από τον WSL PURE, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος έχει προσελκύσει έναν αυξανόμενο αριθμό περισσότερων από 60 μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και εταιρειών για την υποστήριξη των σκοπών της «We Are One Ocean».

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας της SHISEIDO

Το Sustainable Beauty Actions (SBAS) της Shiseido, αποτελεί μια νέα παγκόσμια πρωτοβουλία μέσω της οποίας η Shiseido, θα εφαρμόσει μια σειρά δραστηριοτήτων και προϊόντων που εστιάζουν στην βιωσιμότητα με σκοπό να δημιουργήσουν μοναδική κοινωνική αξία για την βιομηχανία της ομορφιάς.

Η πρωτοβουλία SBAS βασίζεται σε τρείς βασικούς πυλώνες της Shiseido: «ΜΟΤΤΑΙΝΑΙ» (ανακύκλωση & επαναχρησιμοποίηση) «ΑΡΜΟΝΙΑ» (με την κοινωνία και το περιβάλλον) και «ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ» (με τους ανθρώπους γύρω μας). Με βάση τους τρείς αυτούς πυλώνες, η Shiseido θα δημιουργήσει δράσεις και πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν σε ένα πιο βιώσιμο, όμορφο μέλλον.

Η εκστρατεία «We Are One Ocean» εμπίπτει στον πυλώνα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και αποτελεί επέκταση του Shiseido Blue Project που ξεκίνησε το 2019. Σε συνεργασία με το WSL και το WSL PURE, το Shiseido Blue Project προωθεί την διατήρηση των ωκεανών μέσω πρωτοβουλιών όπως τον καθαρισμό των παραλιών αλλά και την δημιουργία & φύτευση αμμόλοφων για την προστασία των ακτών.

Eπιπλέον, η αντηλιακή σειρά της Shiseido αποτελεί τον επίσημο Suncare Partner του World Surf League North America.

Eπισκεφθείτε το weareoneocean.org και συμβάλλετε κι εσείς με την υπογραφή σας στην εκστρατεία «We Are One Ocean» 30x30.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

SBAS website: https://international.shiseido.co.jp/sbas.html

SHISEIDO BLUE PROJECT website: https://international.shiseido.co.jp/shiseidoblueproject.html WSL : WorldSurfLeague.com.

WSL PURE: wslpure.org.