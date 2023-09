Η Τραπεζική στη σύγχρονη εποχή στο επίκεντρο του Συνεδρίου που διοργανώνει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Αναμένεται στο Συνέδριο, συμμετοχή άνω την 200 συνέδρων

Το Συνέδριο και την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών και Χρηματοδοτών FEBEA (European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financiers), διοργανώνει ως μέλος της, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2023, στην Αθήνα.

Το φετινό Συνέδριο, με θέμα: “Ethical Finance in changing times: The impact of an Ethical Bank” («Ηθική χρηματοδότηση σε μεταβαλλόμενους καιρούς: Η επίδραση μιας Ηθικής Τράπεζας») θα επικεντρωθεί στους χειρισμούς με τους οποίους οι χρηματοδότες μπορούν να κινηθούν σε δύσκολους και αβέβαιους καιρούς, όπως ο σημερινός.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα και ηθικοί χρηματοδότες θα συμμετάσχουν σε τέσσερα πάνελ συζητήσεων σε έναν εντυπωσιακό χώρο στην καρδιά της Αθήνας, το Ζάππειο Μέγαρο, αλλά και περαιτέρω συζητήσεις και workshops θα λάβουν χώρα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Στο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται η συμμετοχή άνω των 200 συνέδρων, ενώ το παρών θα δώσουν σημαντικές προσωπικότητες της οικονομικής, πολιτικής και ακαδημαϊκής ελληνικής αλλά και διεθνούς σκηνής, καθώς και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας, κ. Μιχαήλ Μαρακάκης και ο Πρόεδρος του FEBEA, κ. Pedro M. Sasia Santos.

Ομιλητές στην ενότητα Ethnical Finance in Changing Times θα είναι οι παρακάτω :

Γεώργιος Χριστόπουλος Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Κυβέρνησης Γεώργιος Σταθάκης πρώην Υπουργός Οικονομίας και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεοδώρα Αντωνακάκη Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας ΤτΕ Ιωάννης Φίλης Ομότιμος καθηγητής και πρώην πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Παναγιώτης Λιαργκόβας Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας Νικόλαος Φίλιππας Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού Φώτης Κουρμούσης Διδάσκων ΕΔΙΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας & Μέλος Επιτροπών ΔΣ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας & Υπουργείου Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών

Στόχος του φετινού συνεδρίου είναι να τεθούν τα θεμέλια για μία γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για το μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα σε μια εποχή που η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο. Ταυτόχρονα θα δοθούν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα όπως το πως οι ηθικοί χρηματοδότες επενδύουν στις κοινότητες τους, έχοντας ως στόχο τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Από το 2019, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αποτελεί μέλος της οικογένειας του FEBEA, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που ιδρύθηκε το 2001 στις Βρυξέλλες με σκοπό την ανάπτυξη της ηθικής και κοινωνικής χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Στον FEBEA συμμετέχουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 17 ευρωπαϊκές χώρες, αριθμώντας 33 μέλη συνολικά και μάλιστα δύο προερχόμενα από την Ελλάδα. Η Τράπεζα Χανίων είναι η δεύτερη Ελληνική τράπεζα – μέλος του FEBEA.

Χορηγοί του Συνεδρίου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και οι εταιρείες DELOITTE, INDICE, QUALCO και COSMOTE ενώ Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και Χανιώτικα Νέα.

