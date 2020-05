Η welcome pickups ανακοινωνει μια νεα υπηρεσια μετακινησεων εναντια στον κορωνοϊό

H Welcome Pickups, η υπηρεσία ταξιδιωτικών μεταφορών με τις καλύτερες αξιολογήσεις παγκοσμίως, αντιμετωπίζει την νέα παγκόσμια κατάσταση με την παρουσίαση της GoSafe, μιας υπηρεσίας μεταφοράς εντός αλλά και εκτός πόλης, προσαρμοσμένη στην νέα πραγματικότητα. Η αποστολή της GoSafe είναι να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες κάνοντας τις διαδρομές μέσα στην πόλη όσο πιο ασφαλείς γίνεται. Αυτή η νέα υπηρεσία διαδρομών στην πόλη προσφέρει την ασφαλέστερη μεταφορά με εγγυημένα μέτρα, που θα δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τον επιβάτη.

Η υπηρεσία GoSafe προβλέπει ένα πολύ αυστηρό και πλήρες πρωτόκολλο ασφαλείας 12 σημείων, που περιλαμβάνει:

Διάστημα 20 λεπτών μεταξύ των διαδρομών για απολύμανση και αερισμό της καμπίνας του αυτοκινήτου

Live καθαρισμός όλων των σημείων που ακουμπά ο επιβάτης πριν μπει στο αυτοκίνητο

Δωρεάν μάσκες και γάντια για τους επιβάτες

Υγρό αντισηπτικό και αντισηπτικά μαντηλάκια σε κάθε όχημα

Καθημερινή απολύμανση των οχημάτων κ.α.

Η υπηρεσία GoSafe εγγυάται την ασφαλέστερη εμπειρία μετακίνησης. Η προστασία που προσφέρει δεν είναι μόνο από τον νέο κορωνοϊό: για να εξασφαλίσει την ποιότητα και αξιοπιστία της υπηρεσιας και την επόμενη μέρα, οι οδηγοί πρέπει να περάσουν μια αυστηρή διαδικασία επιλογής και εκπαίδευσης, με μόλις 5% ποσοστό αποδοχής. Η κράτηση της υπηρεσίας είναι εύκολη και γρήγορη, με την επιλογή να κάνεις κράτηση online, μέσω τηλεφώνου, ή μέσω ενός αριθμού δημοφιλών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως Viber, Whatsapp και Facebook Messenger.



“Δημιουργήσαμε την Welcome Pickups για να εξασφαλίσουμε μια ανώτερη ταξιδιωτική εμπειρία” δήλωσε ο CEO, Αλέξανδρος Τρίμης. “Τώρα με το GoSafe θα παρέχουμε μια ανώτερη αλλά και ασφαλή εμπειρία μεταφοράς για απαραίτητες διαδρομές μέσα στις πόλεις, εξασφαλίζοντας ότι όλοι θα μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια και χωρίς άγχος προς κάθε προορισμό. Η υπηρεσία GoSafe θα ξεκινήσει στην Αθήνα, θα επεκταθεί στο Παρίσι, τη Θεσσαλονίκη και την Βαρκελώνη και στην συνέχεια σε ακόμα περισσότερες πόλεις.

Η Welcome Pickups αλλάζει για να βοηθήσει στη μάχη έναντι του COVID 19

Καθώς η καμπύλη κρουσμάτων του ιού COVID19 μεγάλωνε, η καμπύλη της τουριστικής βιομηχανίας έπεφτε. Ακόμα και μια πολλά υποσχόμενη και κερδοφόρα startup όπως η Welcome Pickups, ξαφνικά είδε τις κρατήσεις της να πέφτουν κοντά στο μηδέν.

“Με μια πολύ δυνατή ομάδα, υποδειγματική εσωτερική λειτουργία, και έναν αφοσιωμένο στόλο άριστων συνεργαζόμενων οδηγών ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα τέλμα, καθώς η αγορά και ταξίδια απλά σταμάτησαν”, υπογραμμίζει ο CEO, Αλέξανδρος Τρίμης.

Ανέπαφη διαδρομή

Η ιστορία της υπηρεσίας GoSafe είναι ένα παράδειγμα της τάσης της βιομηχανίας του τουρισμού να επαναπροσδιοριστεί και να γεννήσει μια καινοτόμα διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Μόλις δύο μήνες πριν, η μητρική εταιρία (Welcome Pickups) βρέθηκε στο κέντρο των δύο πιο προβληματικών βιομηχανιών που πλέον κολυμπούν στην αβεβαιότητα: Μεταφορές και Τουρισμός.

Η ομάδα της Welcome Pickups αποφάσισε να δράσει και να χρησιμοποιήσει υπάρχουσα τεχνολογία και πόρους και να δημιουργήσει μια υπηρεσία που ανταποκρίνεται των νέων συνθηκών. “Είμαστε μια ομάδα μαχητών” λέει ο Σάββας Γεωργίου, συνιδρυτής και CPO. “Κάθε εργαζόμενος της εταιρείας είναι αφοσιωμένος να συνεχίσει την επιτυχία μας. Από μία αναπτυσσόμενη μεγάλη εταιρεία, μεταλλαχθήκαμε ξαφνικά σε μια ευέλικτη startup και πολλοί ρόλοι άλλαξαν, αλλα είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε.”

Στηριζόμενοι στην εξαιρετική λειτουργικότητα της εταιρείας , στην ποιότητα υπηρεσίας στις μεταφορές, στους ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινότητες και με έμφαση στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επιβατών στις υπηρεσίες μεταφοράς, η Welcome Pickups κατάφερε να εστιάσει σε νέο προσανατολισμό και να δημιουργήσει την ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη υπηρεσία μεταφορών στην πόλη, ονόματι GoSafe.

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν από την υπηρεσία GoSafe;

Η υγεία και η ασφάλειά μας είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτή τη περίοδο, και κυρίως για τα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Η υπηρεσία GoSafe είναι η ιδανική λύση για οποιονδήποτε χρειάζεται να μετακινηθεί με ασφάλεια, χωρίς να ανησυχεί για την υγεία του.

Η υπηρεσία GoSafe σχεδιάζει να επεκταθεί, παρέχοντας συνεργασίες και με ιατρικά κέντρα, εταιρείες, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και οποιονδήποτε άλλο οργανισμό χρειάζεται να μεταφέρει επιβάτες με τα πιο απαιτητικά πρωτόκολλα ασφάλειας. Ακόμα και ιδιωτικές εταιρείες που χρειάζονται να μεταφέρουν εργαζόμενους και επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο.

Το GoSafe Give Back Plan αποτελεί μια λύση για εταιρίες και ιατρικά κέντρα να οργανώσουν εύκολα την μεταφορά ακόμα και των πιο ευάλωτων ομάδων. “Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι αυτή την περίοδο είναι άνευ προηγουμένου,” υπογραμμίζει ο Lyam Abel-Smith, επικεφαλής του τμήματος μάρκετινγκ στην Welcome Pickups. “Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σε θέση να συνεισφέρουμε με λύσεις.”



Με την επιτυχία της υπηρεσίας GoSafe η Welcome Pickups συνεχίζει να αναπτύσσεται σε απαιτητικούς καιρούς

Με την δημιουργία του GoSafe η Welcome Pickups είναι έτοιμη να προσφέρει λύσεις ακόμα και σε έναν κόσμο μετά τον COVID-19. H εταιρεία θα συνεχίσει να υιοθετεί τα ίδια πρωτόκολλα ασφαλείας και τις υπηρεσίες της για ταξιδιώτες . Η πρωτοβουλία αυτή θέτει την Welcome Pickups σε θέση ισχύος και την οριοθετεί ως τον ασφαλέστερο τρόπο να πας οπουδήποτε.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ WELCOME PICKUPS

H Welcome Pickups είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει μια ολιστική εμπειρία μεταφορών σε εναν καινούργιο ταξιδιωτικό προορισμό. Απο τη στιγμή που ένας ταξιδιώτης φτάνει σε έναν νέο προορισμό, μέχρι την στιγμή που επιστρέφει σπίτι, η Welcome Pickups εξυπηρετεί όλες τις ταξιδιωτικές του ανάγκες (ιδιωτικές μεταφορές, απαραίτητα ταξιδιωτικά προϊόντα, δραστηριότητες, πληροφορίες) με τον ευκολότερο, φιλικότερο και πιο προσωποποιημένο τρόπο. Ιδρυθείσα το 2015 στην Αθηνα, η Welcome Pickups προσφέρει τις υπηρεσίες της σε 56 προορισμούς και σε 32 χώρες ανά τον κόσμο.

