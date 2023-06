Jacobs goes to TEDxAthens: Unleash the Flavour, Taste the Future!

Το κεντρικό θέμα «Unleash» της φετινής διοργάνωσης, έγινε η ευκαιρία για τον Jacobs να απελευθερώσει τη δύναμη της γεύσης του καφέ και να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες με το θετικό μήνυμά του.

«Unleash» ήταν το κεντρικό θέμα στη φετινή, απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση του TEDxAthens την περασμένη Κυριακή, παροτρύνοντας τους χιλιάδες συμμετέχοντες να αγκαλιάσουν όλο το φάσμα των δυνατοτήτων τους, να αξιοποιήσουν τα όνειρά τους και να ασκήσουν θετική επίδραση στον κόσμο μας. Σε αυτή την «απελευθέρωση», μια λέξη η οποία από μόνη της προκαλεί αίσθηση δύναμης, ελευθερίας και καθαρής, αχαλίνωτης δυνατότητας, που απλά περιμένει να απελευθερωθεί, συνέβαλε με τον ξεχωριστό τρόπο του και ο αγαπημένος καφές Jacobs espresso, προσφέροντας σε όλους όσοι παρακολούθησαν το TEDxAthens, όχι μόνο τα αγαπημένα τους, ζεστά και κρύα, ροφήματα καφέ espresso, αλλά και μια αναζωογονητική αίσθηση της δικής τους προσωπικής δυναμικής. Τα μοναδικά γευστικά χαρακτηριστικό των Jacobs coffee blends έχουν αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα να εμπνέουν τους ανθρώπους για να γίνεται κάθε στιγμή μεγαλύτερη, καλύτερη και φωτεινότερη. ADVERTISING Εκεί, λοιπόν, στην Αγορά του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τα δύο iconic Jacobs coffee van, έγιναν από νωρίς σημείο συνάντησης για τους TEDxSTERs. Όλοι περίμεναν με γνήσια περιέργεια και ανυπομονησία να πάρουν μια γεύση από το μέλλον και να απολαύσουν τους έντονα αρωματικούς και κρεμώδεις Jacobs espresso, που οι Jacobs baristi ετοίμαζαν και προσέφεραν με χαμόγελο. Και στα διαλείμματα, οι TEDxSTERs συζητούσαν με πάθος κι έναν καφέ Jacobs espresso στο χέρι, για όλα όσα αποκαλυπτικά είχαν ακούσει στην Κεντρική Σκηνή της Λυρικής Σκηνής από εμπνευσμένους ομιλητές με συναρπαστικές προσωπικές ιστορίες-παράδειγμα, ικανές να αλλάξουν τη ζωή τους. Έχει τεράστια σημασία αυτή η συνάντηση των ανθρώπων στο TEDxAthens, καθώς πρώτα πρώτα έτσι αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Με καταλύτη τη γευστική εμπειρία ενός καφέ Jacobs, αφορμές για ουσιαστική συναναστροφή σαν αυτή εδώ, δεν αφορούν μόνο στην προσωπική ανάπτυξη, αλλά και στη συλλογική δύναμη των ανθρώπων όταν ενώνονται. Υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον, μπορούμε να απελευθερώσουμε μια δύναμη δημιουργικότητας, καινοτομίας και ανθεκτικότητας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας με τρόπους που δεν είχαμε ποτέ σκεφτεί. Το “Unleash” του φετινού TEDxAthens ήταν μια πρόσκληση να αγκαλιάσουμε τις απεριόριστες δυνατότητες του τώρα και του αύριο. Παρέα με τον καφέ Jacobs που πιστεύει ότι τα όνειρα, όπως και η γεύση, όταν απελευθερώνονται μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο! Follow Jacobs Professional on Instagram https://www.instagram.com/jacobsprofessionalgreece/

SHARE: