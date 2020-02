Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1o Διεθνές Συνέδριο Αποκατάστασης από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Φιλοξενώντας περισσότερους από 100 εξέχοντες διεθνείς ομιλητές και πάνω από 400 συνέδρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Αποκατάστασης εκπλήρωσε τον στόχο να αποτελέσει μια διεπιστημονική πλατφόρμα συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις, τις νέες προκλήσεις, τις τάσεις, τις καινοτομίες και τις προοπτικές ανάπτυξης στον χώρο της Αποκατάστασης, καθώς και στους συναφείς με αυτή κλάδους Υγείας. Το σύνολο των εργασιών του τριήμερου Συνεδρίου έλαβαν χώρα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Campus Αμαρουσίου του Μητροπολιτικού Κολλέγιου.

Το Συνέδριο άνοιξε με τους χαιρετισμούς της Επικεφαλής της Σχολής Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Δρ. Ειρήνη Μανάρα και του Γενικού Διευθυντή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Δημήτρη Διαμαντή. «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που ανοίγω τις εργασίες αυτού του Συνεδρίου, γιατί η σημερινή μέρα είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς προσπάθειας, η οποία συμβαδίζει με την εντυπωσιακή ανάπτυξη της Σχολής Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που σήμερα αριθμεί 11 πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, 3 Διεθνή συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, χιλιάδες φοιτητές και εκατοντάδες καθηγητές σε 7 campus

σε όλη την Ελλάδα, περισσότερα από 200 συνεργαζόμενα κλινικά πλαίσια […] Η τεράστια ανταπόκρισή σας σε αυτό το Συνέδριο ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μας και αποδεικνύει ότι η Αποκατάσταση είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα την επιστημονική κοινότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Δρ. Μανάρα. Στο βήμα τη διαδέχτηκε ο κ. Διαμαντής ο οποίος, με αφορμή το Συνέδριο, έκανε λόγο για τη σημασία της διεπαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλώνοντας τα εξής: «Η διεπιστημονική προσέγγιση μιλάει στην καρδιά σχεδόν όλων των συμμετεχόντων και συνέδρων που βρίσκονται μαζί μας σήμερα. Μάλιστα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο προσφέρει στους φοιτητές του την ευκαιρία να εκπαιδευτούν μέσω ενός διεπαγγελματικού μοντέλου εκπαίδευσης. Πιστεύω ότι αυτό το Συνέδριο θα ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο την ενίσχυση αυτής της προσέγγισης και την αξίας της ενσωμάτωσής της σε όλους τους κλάδους της Υγείας, με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ασθενών τους».

Κεντρικοί ομιλητές του Συνεδρίου ήταν οι τέσσερις παρακάτω ακαδημαϊκοί διεθνούς εμβέλειας, των οποίων οι ομιλίες καθήλωσαν τους συνέδρους και πυροδότησαν τις επιστημονικές τους αναζητήσεις:

· Professor Brendan McCormack - Head of the Divisions of Nursing, Occupational Therapy & Arts Therapies, School of Health Sciences, Queen Margaret University (UK).

· Professor Fiona Coutts - Dean of School of Health Sciences, Queen Margaret University (UK).

· Professor Anand Pandyan - Professor of Rehabilitation Technology & Head of the School of Health and Rehabilitation, Keele University (UK) και



· Professor Helen Dawes - Director of the Centre for Movement, Occupational Sciences (MOReS) & Scientific Manager of the Oxford Clinical Allied Technology and Trial Services Unit (OxCATTS).

Οι ομιλίες και παρουσιάσεις του Συνεδρίου προσέγγισαν διεπιστημονικά σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με την αποκατάσταση, όπως:

Διαχείριση νευρολογικών παθήσεων | Διαχείριση μυοσκελετικών παθήσεων | Διαχείριση καρδιοαναπνευστικών παθήσεων | Εμβιομηχανική | Τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη της Αποκατάστασης | Ψυχολογία Ασθενών/Φροντιστών | Διαχείριση Πόνου

Αξίζει να τονιστεί ότι πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Αποκατάστασης, που διοργανώνεται στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημαντική επιστημονική συμβολή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στον κλάδο. Μάλιστα, με στόχο την προώθηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Αποκατάστασης, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει σε συνεργασία με το Oxford



Brookes

University, το μοναδικό στη χώρα μας μεταπτυχιακό MSc Rehabilitation.

Ανακοίνωση της ίδρυσης του Ινστιτούτου Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης (ΙΝΕΕΑΠ)

Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν την 3η ημέρα με την ομιλία του Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc Rehabilitation του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και μέλους του European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ΕΝΟΤΗΕ), Δρ. Παναγιώτη Σιαπέρα. Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο Δρ. Σιαπέρας ανακοίνωσε τη δημιουργία του Ινστιτούτου Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης (ΙΝΕΕΑΠ), μιας νέας επιστημονικής πρωτοβουλίας της Σχολής Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Το ΙΝΕΕΑΠ έχει στόχο να αποτελέσει πηγή διεπιστημονικής συνεργασίας και έρευνας στην Επιστήμη του Έργου, αλλά και της Αποκατάστασης, με σκοπό την προαγωγή γνώσης και εμπειρίας όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ευημερίας