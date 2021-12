Most Watched 2021

Ο Δεκέμβριος ήταν ανέκαθεν ο μήνας με τις λίστες και με το 2021 να φτάνει στο τέλος του, το Cinobo μαζεύει σε μια λίστα τα αγαπημένα των συνδρομητών του. Από τον πιο αμφιλεγόμενο Χρυσό Φοίνικα στην ιστορία του θεσμού και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μέχρι τη Χρυσή Άρκτο Βερολίνου και το πιο σοκαριστικό ντοκιμαντέρ της χρονιάς. Φυσικά δεν λείπουν μεγάλοι auteurs, όπως ο Γουόνγκ Καρ Γουάι και ο Φατίχ Ακίν. Δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα: σκανδάλισε όσο περιμέναμε τη φετινή χρονιά ο Πολ Βερχόφεν; Και υπήρξε κάποιος ελληνικός θρίαμβος;

Με 1,22 εκατομμύρια ώρες streaming και 3,93 εκατομμύρια views, αυτές είναι οι 20 δημοφιλέστερες ταινίες της χρονιάς, διαθέσιμες στο cinobo.com με το #1 να είναι ελληνικό! Μια λίστα ειδικά αφιερωμένη, με την υπόσχεση για ένα κινηματογραφικά γεμάτο και περιπετειώδες 2022!

20/ Η Ληστεία της Στοκχόλμης | Stockholm του Ρόμπερτ Μπουντρό. Το origin story του ψυχολογικού φαινομένου “Σύνδρομο της Στοκχόλμης”, με 70s ποπ αισθητική και έναν απολαυστικό Ίθαν Χοκ.

19/ 7 Λεπτά Ψυχής | 7 Minutes of Soul του Πάνου Βλάχου. Μέσα από τον θρίαμβο του Σπύρου Λούη στον Μαραθώνιο του 1896, ο Πάνος Βλάχος παρουσιάζει αυτό το πρωτότυπο αθλητικό ντοκιμαντέρ-υπαρξιακή αναζήτηση.

18/ Η Γυναίκα των Δακρύων | La Llorona του Χάιρο Μπουσταμάντε. Όχι η ταινία φαντασμάτων που περιμένετε. Μια ιστορία εκδίκησης μετατρέπεται σε πολιτική αλληγορία και μεταφυσικό θρίλερ, και βραβεύεται σε Βενετία και Σαν Σεμπαστιάν.

17/ Τρυφερέ Μου Ταυρομάχε | My Tender Matador του Ροντρίγκο Σεπούλβεδα. Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, σε μια ανέλπιστα τρυφερή και συγκινητική ταινία από τη Χιλή.

16/ 7ος Όροφος | 7th Floor του Πάτσι Άμεζκουα. Ο Ρικάρντο Νταρίν αντιμετωπίζει τη μυστηριώδη εξαφάνιση των παιδιών του σε μια καθηλωτική άσκηση σασπένς από την Αργεντινή.

15/ Ένας Γιος | Α Son του Μεχντί Μπαρσαουί. Εντυπωσιακό οικογενειακό δράμα από την Τυνησία, που μετατρέπεται σε δυναμικό κοινωνικό και πολιτικό σχόλιο.

14/ Ερωτική Επιθυμία | In the Mood for Love του Γουόνγκ Καρ Γουάι. Πολλοί ορκίζονται πως το σήμα κατατεθέν στην καριέρα του Γουόνγκ Καρ Γουάι είναι η ομορφότερη ταινία που έγινε ποτέ.

13/ Εκτός Εαυτού | Cross the Line του Νταβίντ Βικτόρι. Στα χνάρια του After Hours του Σκορσέζε, ένα ηλεκτρισμένο και σπιντάτο θρίλερ που ξαφνιάζει.

12/ Αυτά που Λέμε κι Αυτά που Κάνουμε | Love Affair(s) του Εμμανουέλ Μουρέ. Όχι μια Γαλλική δραματική κομεντί σαν όλες τις άλλες, η έκπληξη του καλοκαιριού, υποψήφια για 13 βραβεία Σεζάρ.

11/ Μεσοτοιχίες | Medianeras του Γκουστάβο Ταρέτο. Η ευρηματική ρομαντική κομεντί από την Αργεντινή που κέρδισε τις καρδιές μας και τη Χρυσή Αθήνα στις Νύχτες Πρεμιέρας.

10/ Η Υπηρέτρια | The Handmaiden του Παρκ Τσαν-γουκ. Το ερωτικό θρίλερ που ξανάδωσε στον Παρκ Τσαν Γουκ δημοσιότητα αντίστοιχη με αυτή του Oldboy.

09/ Παγίδα στο Διαδίκτυο | Caught in the Net των Μπαρμπόρα Χαλούποβα, Βιτ Κλουσάκ. Τα chat rooms δε θα είναι ποτέ πια ίδια μετά το ντοκιμαντέρ που οδήγησε μέχρι και σε συλλήψεις εγκληματιών στην Τσεχία.

08/ Chungking Express του Γουόνγκ Καρ Γουάι. Μια φιλμική πυρηνική βόμβα συναισθήματος από τον αγαπημένο του Cinobo, Γουόνγκ Καρ Γουάι.

07/ Ραντεβού στο Belle Epoque | La Belle Epoque του Νικολά Μπεντός. Μια από τις πιο τρυφερές γαλλικές στιγμές των τελευταίων ετών, όπου η Μπελ Επόκ συναντά το πνεύμα του Τσάρλι Κάουφμαν.

06/ Soul Kitchen του Φατίχ Ακίν. Η πιο κωμική και αισιόδοξη στιγμή του Φατίχ Ακίν, μια ταινία για την ψυχή του πολυμήχανου Έλληνα μετανάστη στη Γερμανία.

05/ Μπενεντέτα | Benedetta του Πολ Βερχόφεν. Η πρόκληση και ο σκανδαλισμός ευτυχώς δεν σταμάτησε ποτέ να απασχολεί τον δαιμόνιο Πολ Βερχόφεν (Βασικό Ένστικτο, Εκείνη).

04/ Titane της Ζουλιά Ντικουρνό. Ο Χρυσός Φοίνικας που σόκαρε τις Κάννες, μια ιστορία για γερά στομάχια από την πολυσυζητημένη δημιουργό του Raw.

03/ Οι Γείτονες Από Πάνω | The People Upstairs του Σεσκ Γκέι. Το ισπανικό δείπνο της χρονιάς, με μενού όλες τις νευρώσεις και τις αγωνίες των σύγχρονων ζευγαριών.

02/ Ατυχές Πήδημα Ή Τυχερό Πορνό | Bad Luck Banging or Loony Porn του Ράντου Ζούντε. Η έκπληξη (και η Χρυσή Άρκτος Βερολίνου) ήρθε φέτος από τη Ρουμανία.

01/ Το Πρόστιμο | Amercement του Φωκίωνα Μπόγρη. Ο ελληνικός πολυβραβευμένος θρίαμβος του καλοκαιριού, το διαμαντάκι του Φωκίωνα Μπόγρη.