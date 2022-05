Νέα Διευθυντικά Στελέχη και Οργανωτικές Αλλαγές στη Sunlight Group

Η Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (Sunlight Group), εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται στις ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, ανακοινώνει την ένταξη νέων διευθυντικών στελεχών στο ανθρώπινο δυναμικό της και τη δημιουργία Γενικών Διευθύνσεων.

Ο κ. Carlo Crosetto τοποθετείται στη θέση του Εκτελεστικού Οικονομικού Διευθυντή (CFO) και αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του την οικονομική διεύθυνση και τη διεύθυνση εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο Carlo Crosetto είναι ανώτερο στέλεχος του χρηματοοικονομικού τομέα με εκτεταμένη διεθνή εμπειρία ως Οικονομικός Διευθυντής και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους – συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, του μηχανολογικού εξοπλισμού, και των δομικών υλικών. Ξεκίνησε τη διακεκριμένη σταδιοδρομία του στην Mercedes-Benz το 1993 όπου και εργάστηκε σε διάφορες ηγετικές θέσεις για 17 χρόνια σε Γερμάνια, Κίνα, Ταϊλάνδη και Αμερική. Πριν την ένταξή του στη Sunlight διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής της Wienerberger AG, κορυφαίου διεθνούς προμηθευτή δομικών υλικών και λύσεων σε θέματα υποδομών. Διετέλεσε ακόμα CFO στον Όμιλο της Dürr AG και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της RMA Group.

Ο κ. Asier Merelas ανέλαβε το ρόλο του Διευθυντή Πληροφορικής και Ψηφιοποίησης (ΙΤ and Digitilization Director), διεύθυνσης που πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Sunlight Group. Ο Asier Merelas διαθέτει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στη διαχείριση τμημάτων Πληροφορικής και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ψηφιακής στρατηγικής για πολυεθνικούς βιομηχανικούς οργανισμούς. Έχει εργαστεί για την Siemens Gamesa Renewable Energy, για τον όμιλο Valliant, και για την Bridgestone, όπου διηύθυνε την υλοποίηση έργων Βιομηχανίας 4.0, ψηφιοποίησης και έξυπνων εργοστασίων.





Στη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης της Sunlight Group, προστέθηκαν πρόσφατα δύο ακόμα καταξιωμένα στελέχη. Πρόκειται για τους κ.κ. Dimitri Ottaviano, Διευθυντή Engineering and Product Development και Carlo Novarese, Διευθυντή Engineering for Lithium Cells Manufacturing. Πριν την ένταξή του στην ομάδα της Sunlight, ο Dimitri Ottaviano εργαζόταν στη σουηδική εταιρεία Northvolt, όπου ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης ενέργειας. Παλαιότερα ακόμη κατείχε το ρόλο του Senior Application Engineer στη Samsung SDI πάνω σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Ο Dimitri θα συμβάλλει καθοριστικά στη διεύθυνση του τμήματος ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας. Ο Carlo Novarese προέρχεται από την Comau p.a., εταιρεία με ηγετικό ρόλο στην παροχή λύσεων βιομηχανικής παραγωγής και αυτοματοποίησης, όπου ήταν επικεφαλής του Lithium Cell Manufacturing Global Center of Competence. Ο Carlo έχει στόχο να αναπτύξει το R&D τμήμα στο επίπεδο των στοιχείων λιθίου και της ανακύκλωσής τους, δραστηριότητες όπου η Sunlight αναμένεται να πρωτοστατήσει στα επόμενα χρόνια.





Παράλληλα, η εταιρεία προχωράει στη δημιουργία επτά Γενικών Διευθύνσεων, προκειμένου να υπηρετήσει αποδοτικότερα το δυναμικό επιχειρηματικό της πλάνο και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς. Οι επικεφαλής των Γενικών Διευθύνσεων και ο Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής Sunlight Batteries USA αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Sunlight Group, κ. Λάμπρο Μπίσαλα, και αποτελούν τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Sunlight Group. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες Γενικές Διευθύνσεις διαμορφώνονται ως εξής:





Γενική Διεύθυνση δραστηριοτήτων Αμερικής , με επικεφαλής τον Εκτελεστικό Διευθυντή και CEO της Sunlight Batteries USA, κ. Todd M. Sechrist

, με επικεφαλής τον Εκτελεστικό Διευθυντή και CEO της Sunlight Batteries USA, κ. Todd M. Sechrist Γενική Διεύθυνση Οικονομικών (CFO) και Εφοδιαστικής Αλυσίδας , με Εκτελεστικό Οικονομικό Διευθυντή τον κ. Carlo Crosetto

, με Εκτελεστικό Οικονομικό Διευθυντή τον κ. Carlo Crosetto Γενική Διεύθυνση Παραγωγής , με Εκτελεστικό Διευθυντή τον κ. Κώστα Πασπάλα

, με Εκτελεστικό Διευθυντή τον κ. Κώστα Πασπάλα Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης , με Εκτελεστικό Διευθυντή (CTO) τον Δρ. Νικόλαο Τσιουβάρα

, με Εκτελεστικό Διευθυντή (CTO) τον Δρ. Νικόλαο Τσιουβάρα Γενική Διεύθυνση Εμπορικής και Προϊοντικής Ανάπτυξης , με προσωρινό Εκτελεστικό Διευθυντή τον κ. Λάμπρο Μπίσαλα

, με προσωρινό Εκτελεστικό Διευθυντή τον κ. Λάμπρο Μπίσαλα Γενική Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης , με Εκτελεστική Διευθύντρια την κα. Βάσω Γάλλου

, με Εκτελεστική Διευθύντρια την κα. Βάσω Γάλλου Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, με Εκτελεστικό Διευθυντή τον κ. Βασίλη Γαβρόγλου





Σχολιάζοντας τις νέες προσθήκες και οργανωτικές αλλαγές της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group, κ. Λάμπρος Μπίσαλας δήλωσε: «Η οικογένεια της Sunlight Group μεγαλώνει γοργά στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς. Ενισχύουμε τη διοικητική μας ομάδα με στελέχη παγκόσμιου βεληνεκούς που διαθέτουν μακρά και εξειδικευμένη εμπειρία σε απαιτητικούς βιομηχανικούς κλάδους. Προσθέτουμε γνώση στην εταιρική μας διακυβέρνηση και αναμένουμε οι κινήσεις αυτές να συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου. Υιοθετήσαμε εξάλλου αυτό το νέο μοντέλο διοίκησης επειδή μας παρέχει την απαραίτητη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και στη διατήρηση των γρήγορων ρυθμών ανάπτυξης. Η νέα εποχή της Sunlight δεν συμβαδίζει απλά με τη ραγδαία πρόοδο του κλάδου, αλλά οδηγεί τις εξελίξεις της επόμενης μέρας στην εκτός δρόμου βιομηχανική ηλεκτροκίνηση και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας».









Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Sunlight Group, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.systems-sunlight.com/el