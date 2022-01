Νέο μάθημα B2B στο digital του Alba

Κλείνοντας τον επετειακό 50ο κύκλο μαθημάτων του, το Professional Diploma in Digital Marketing του Alba συνεχίζει να καινοτομεί και να εξελίσσεται. Θέλοντας να προσφέρει στους συμμετέχοντες του την πληρέστερη δυνατή εκπαίδευση, εντάσσει στο πρόγραμμα του ένα καινούριο μάθημα το οποίο μέχρι σήμερα έλειπε από την αγορά, B2B and High Value B2C: How To.

Το συγκεκριμένο μάθημα, που πρώτο έφερε το Digital Marketing του Alba Graduate Business School, ασχολείται με τον κλάδο της επικοινωνίας για εταιρικούς πελάτες αλλά και υψηλής αξίας καταναλωτικά προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι προκλήσεις, οι απαιτήσεις καθώς και οι τρόποι για να ανταπεξέλθει και κυρίως να πετύχει ένα στέλεχος στην εν λόγω αγορά.

ADVERTISING

Ύστερα από το Sold Οut των θέσεων για τα τμήματα του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου, και καθώς η ζήτηση είναι αυξημένη, οι υπεύθυνοι προχωρούν στον προγραμματισμό του επόμενου κύκλου μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα το Professional Diploma in Digital Marketing, μετά από την διεξαγωγή 50 επιτυχημένων κύκλων και την εκπαίδευση περίπου 2.000 στελεχών, ξεκινά τον επόμενο κύκλο του στις 22 Φεβρουαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με προνομιακή early-bird τιμή έως τις 15 Φεβρουαρίου.