Ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen συμμετείχε στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου μίλησε για το επιτυχημένο μοντέλο ανακύκλωσης της Τήλου και την προοπτική εφαρμογής του σε άλλα νησιά αλλά και την ηπειρωτική χώρα.

Στα ζητήματα της κυκλικής οικονομίας αλλά και το επιτυχημένο πρόγραμμα Just Go Zero Tilos αναφέρθηκε ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen, από το βήμα του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιήθηκε 26-29 Απριλίου 2023.

ADVERTISING

Κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ «Will Net Zero get us to Net Zero? How to Navigate Green Markets», ο κύριος Πολυχρονόπουλος, δήλωσε: “H εφαρμογή του μοντέλου κυκλικής οικονομίας μπορεί να πετύχει μείωση εκπομπών CO2 έως και 60%. Αλλά η ανακύκλωση που είναι και το βασικό στοιχείο της κυκλικής οικονομίας, βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα στην χώρα μας Το στοίχημα για να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι η αλλαγή κουλτούρας. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την εκπαίδευση”, σημείωσε.

Καλεσμένος στο πάνελ «Circular Economy as an ESG imperative» ο κύριος Πολυχρονόπουλος κατέθεσε την εξής πρόταση: «Εάν η πολιτεία συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα, σε λιγότερο από πέντε χρόνια, μπορούμε να κλείσουμε όλες τις χωματερές στη χώρα και να μην υπάρχει καμία ανάγκη να χρησιμοποιηθούν ΧΥΤΑ. Χρειάζεται βεβαίως να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας αξιοποιώντας υφιστάμενες υποδομές». Ανέφερε επίσης ότι η Τήλος είναι ένα μοντέλο – πείραμα μηδενικών αποβλήτων που δοκιμάστηκε και πέτυχε αποτελώντας την βέλτιστη διεθνή πρακτική, ένα παράδειγμα που έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο της καινοτομίας στην κυκλική οικονομία.

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Η επιτυχία και τα συμπεράσματα που βγήκαν από την Τήλο μπορούν πλέον να εφαρμοστούν και σε μεγαλύτερη κλίμακα σε μεγαλύτερα νησιά, αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη το πρόγραμμα της Τήλου θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από το INSEAD. Είναι επιτακτική ανάγκη να ενεργοποιηθεί η πολιτεία και η περιφερειακή – τοπική αυτοδιοίκηση. Στην Τήλο δείξαμε ότι χρειάζεται η κατάλληλη εκπαίδευση των ανθρώπων ώστε να υιοθετήσουν ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας και να εμπιστευτούν ξανά ένα σύστημα ανακύκλωσης».

Σε ερώτηση για την εφαρμογή του προγράμματος Just Go Zero Tilos σε εθνικό επίπεδο, ο κύριος Πολυχρονόπουλος απάντησε ότι: «το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους, άρα, όπου υπάρχουν άνθρωποι μπορεί να εφαρμοστεί. Κατά βάση είναι ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό που προσπαθεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. Το παράδειγμα της Τήλου έχει πολλά να μας διδάξει και θεωρώ ότι με τη βοήθεια της πολιτείας, το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί αρχικά σε περισσότερα νησιά και μετά στην ηπειρωτική Ελλάδα».

Σημειώνεται ότι με την υποστήριξη της Polygreen, το 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, υιοθετώντας το καινοτόμο πρόγραμμα Just Go Zero, με στόχο τη μείωση των αποβλήτων. Μέσω της συνεργασίας με την εταιρεία – ηγέτη στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας παγκοσμίως, το Φόρουμ υποστήριξε το κίνημα της Kυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα.