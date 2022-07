Ο Όμιλος εστίασης ΙΤ επιλέγει το Just Go Zero της Polygreen για την κυκλική διαχείριση αποβλήτων

Το Just Go Zero, που οραματίστηκε και δημιούργησε πριν έναν χρόνο η εταιρεία Polygreen, ήδη μετρά σημαντικές δράσεις αλλά και συνεργασίες με επιχειρήσεις και οργανισμούς, που θέλουν να υιοθετήσουν πρακτικές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Ένας σημαντικός όμιλος ανοίγει την κατηγορία της εστίασης για την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων τους. Συγκεκριμένα το ΙΤ Κολωνακίου και το B&E Goulandris Café-Restaurant του Ομίλου IT, εμπιστεύονται το Just Go Zero και τις λύσεις κυκλικής διαχείρισης που προσφέρει η εταιρία Polygreen, για την ανακύκλωση και πλήρη αξιοποίηση του γυαλιού και των υπολειμμάτων καφέ που παράγουν. Μέσα από την πλατφόρμα Just Go Zero, τα δύο ρεύματα αποβλήτων συλλέγονται από τα καταστήματα και αξιοποιούνται με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με στόχο να εξαλείψουν το αποτύπωμά τους στο φυσικό περιβάλλον.

Το Just Go Zero, το πρώτο κίνημα κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 από την Polygreen, με στόχο να προωθήσει την κυκλικότητα στη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται καθημερινά, ως μέσο για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας. Ένα χρόνο μετά, μετρά ήδη σημαντικές δράσεις και συνεργασίες με επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων, ενώ προσφέρει εξατομικευμένες, άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις κυκλικής οικονομίας, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους για «πράσινη» μετάβαση.

Μέσα από μία καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, το Just Go Zero προσφέρει λύσεις διαχείρισης για όλα τα ρεύματα αποβλήτων δηλαδή για οργανικά υλικά, ανακυκλώσιμα αλλά και ειδικά ρεύματα αποβλήτων όπως μπαταρίες, λάμπες, μελάνια, ηλεκτρονικές συσκευές, αποτσίγαρα. Επιπλέον, προσφέρει στις επιχειρήσεις πλήρη ιχνηλασιμότητα στον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων που συλλέγει, ενώ αναλαμβάνει και την υλοποίηση εκδηλώσεων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Απώτερος στόχος του Just Go Zero είναι η αλλαγή της αντίληψης του κόσμου γύρω από την έννοια των αποβλήτων, κάτι που επιτυγχάνει μέσα από την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση.