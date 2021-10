Οι Blues Wire επιστρέφουν στο Κύτταρο

Το Κύτταρο, επιτέλους, μετά από 18 μήνες, ανοίγει τις πόρτες του ξανά, και σας προσκαλεί, σε ένα εορταστικό Blues/Rock πανδαιμόνιο, με τους καλύτερους οικοδεσπότες !!!!!

ADVERTISING

BLUES WIRE Live «Save Your Souls ... the Blues Wire Experience is coming BACK!!! »

Special Guest: ΤΖΕΝΗΚΑΠΑΔΑΗ

Support Act: DADDY’S WORK BLUES BAND

https://www.facebook.com/profile.php?id=100036933493042

FB Event: https://www.facebook.com/events/219249560252848/?ref=newsfeed

Οι BluesWire επιστρέφουν στο Κύτταρο και αυτό είναι γεγονός!!

Για μια, μοναδική βραδιά, οι ..«κλειδοκράτορες» των μπλουζ στη χώρα μας, θα «ξεκλειδώσουν» τις ψυχές μας από την εικονική πραγματικότητα που ζούμε με ..αληθινά τραγούδια ..αληθινές ερμηνείες ..αληθινά συναισθήματα !!

Και όπως πάντα δεν ξέρουμε .. τι μας περιμένει!! Το μόνο σίγουρο.. οι βιρτουόζοι εραστές των μπλουζ, για άλλη μια φορά σαν πρώτη φορά θα μας καθηλώσουν, θα μας ξεσηκώσουν με την χαρακτηριστική τους αστείρευτη ενέργεια και αυτό τον μυθικό συνδυασμό δεξιοτεχνίας και άγνοιας κινδύνου που διαχρονικά και αβίαστα τους συντροφεύει !!

Special Guest ηΤΖΕΝΗ ΚΑΠΑΔΑΗ!

Η σπουδαία .. «λευκή ερμηνεύτρια με τη μαύρη φωνή» που κάθε φορά που συναντάει τους BluesWire στη σκηνή αξέχαστες στιγμές γεννιούνται...

Αυτή τη φορά τις έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ....

Blues Wire " Locomotive Breath"

https://www.youtube.com/watch?v=wN8h3XUOtsM

Blues Wire - Keep blues alive

https://www.youtube.com/watch?v=tEE3xZghw24





BLUES WIRE

http://www.blueswire.gr/

https://www.facebook.com/BluesWire.page/