Οι εργαζόμενοι της INTERAMERICAN στο φετινό διαδικτυακό «Greece Race for the Cure®» για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Ανάμεσά τους ήταν και οι εργαζόμενοι της INTERAMERICAN. Στην εκδήλωση - θεσμό για την ευαισθητοποίηση ενάντια στον καρκίνο του μαστού, που διοργάνωσε ο ΠανελλήνιοςΣύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» διαδικτυακά φέτος, ως τοελληνικό μέρος της Πανευρωπαϊκής διοργάνωσης digital Race for the Cure®2020, κατά το τριήμερο 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν 67 εργαζόμενοιτης εταιρείας.

ADVERTISING

Με έμπρακτο ενδιαφέρον για τα θέματα υγείας και ευζωίας και στο πλαίσιο τηςεταιρικής ευθύνης, η INTERAMERICAN έχει συνεχή πολυετή παρουσία στο«Greece Race for the Cure®», σε ευθυγράμμιση με την εστίαση των επιχειρησιακώνδραστηριοτήτων της στον τομέα των ασφαλίσεων υγείας και των παρεχομένων υπηρεσιών από τις ιδιόκτητες υποδομές της. Στη γενική κλινική Αθηναϊκή Mediclinic και στα δύο πολυιατρεία Medifirst της εταιρείας στα βόρεια και νότια προάστια της Αθήνας, άλλωστε, λειτουργεί ένα πρότυπο Κέντρο Μαστού.

Φέτος, 30 εκδηλώσεις «Race for the Cure®», 22 ευρωπαϊκές χώρες και χιλιάδες συμμετέχοντες σε όλη την Ευρώπη, ένωσαν τιςδυνάμεις τους διαδικτυακά, με στόχο να διαδοθεί το μήνυμα πωςο καρκίνος του μαστού συνεχίζει να υπάρχει, αλλά αντιμετωπίζεται και ότι οιασθενείς μπορούν να παίρνουν τη βοήθεια που χρειάζονται για να τον νικήσουν. Τοελληνικό μέρος της διοργάνωσης κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερεςσυμμετοχές σε όλη την Ευρώπη, με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» να διοργανώνει το μεγαλύτερο digital «Race for the Cure®» φέτος.

Από την INTERAMERICAN, 48 εργαζόμενοι συμμετείχαν στον περίπατο 3 χιλιομέτρων και 19 στον αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων από τον δικότους χώρο, ακολουθώντας τους ισχύοντες κανόνες προστασίας. Η συμμετοχή της εταιρείας υποστήριξε για ακόμα μια χρονιά τις δράσεις και τα προγράμματα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», που βοηθούν χιλιάδες γυναίκες με καρκίνο μαστού και τις οικογένειες τους, βελτιώνοντας τηνποιότητα ζωής των ασθενών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην αύξηση των ποσοστώντης έγκαιρης διάγνωσης στον γενικό πληθυσμό.

Επισημαίνεται πως κάθε χρόνο στη χώρα μαςεντοπίζονται περίπου 6.000 νέα περιστατικά. Σύμφωνα με τον ΠαγκόσμιοΟργανισμό Υγείας, περισσότερες από 1.600.000 γυναίκες ετησίωςδιαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού, ενώ στην Ευρώπη περισσότερες από 450.000 γυναίκες εμφανίζουν την ασθένεια και περίπου 140.000 χάνουν τη ζωή τους. Υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες, παγκοσμίως, θα παρουσιάσει καρκίνο μαστού σε κάποια φάση της ζωής της.