Οι σπουδαστές του Alba Graduate School ζουν και μαθαίνουν στη νέα πραγματικότητα

Έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα να παρέχει στους σπουδαστές του μια ολιστική εμπειρία εκπαίδευσης, εμφυσώντας τους –ιδιαίτερα σε καιρούς ρευστότητας και ανατροπών– το πνεύμα προσαρμοστικότητας, καινοτομίας και ανθεκτικότητας που βρίσκεται στην καρδιά της φιλοσοφίας του “Business Unusual”, το Alba Graduate Βusiness School, Τhe American College of Greece δημιούργησε την πρωτοβουλία “Live and Learn: The Alba Well Being Network”.

Η πρωτοβουλία Live and Learn, η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου, διαμορφώθηκε μετά από focus groups που πραγματοποιήθηκαν με σπουδαστές και καθηγητές με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου στο οποίο σπουδαστές μπορούν να αλληλεπιδρούν απρόσκοπτα με καθηγητές και ειδικούς, να συζητούν για τα «καυτά» θέματα που ανέδειξε η πανδημία για την αγορά, την κοινωνία και τα άτομα, να συνεχίζουν να μαθαίνουν συλλογικά και διαδραστικά, αλλά και να βρίσκουν υποστήριξη για τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν τον καιρό της πανδημίας.

Το Live and Learn συμπεριλαμβάνει διαφορετικούς πυλώνες στο πλαίσιο των οποίων οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε online, κυρίως, sessions τα οποία προσεγγίζουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα προσφέρει από διαδικτυακές συζητήσεις για την κρίση του Covid-19, τις διαφορετικές εκφάνσεις του και το ρόλο του στην αναδιαμόρφωση κάθε πτυχής της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής, μέχρι masterclass ευεξίας που βοηθούν τους σπουδαστές να ενισχύσουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία εν μέσω πανδημίας.

Κάνοντας τη συλλογική και συμμετοχική μάθηση, τη συνδημιουργία και την ενσυναίσθηση όχημα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης για τους σπουδαστές, αλλά και για την εξέλιξη του εκπαιδευτικού οικοσυστήματός του, το Alba μετατρέπει την κρίση του Covid-19 σε ευκαιρία ενδυνάμωσης για το σύνολο της κοινότητας και τον κάθε σπουδαστή ξεχωριστά.

H κα Μαρίνα Γρυλλάκη, διευθύντρια τμήματος Executive Development to Alba Graduate Business School, δήλωσε σχετικά: «Τα τελευταία χρόνια, το Alba Executive Development έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε στρατηγικό εκπαιδευτικό εταίρο οργανισμών και εταιρειών που επενδύουν στη γνώση προκειμένου να επιτύχουν τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς στόχους τους. Για εμάς, είναι μεγάλη τιμή το ότι συνεισφέραμε στο σχεδιασμό της πρωτοβουλίας “Live and Learn”, μιας πρωτοπόρας εκπαιδευτικής σειράς η οποία απευθύνεται αποκλειστικά στη σπουδαστική κοινότητα του Alba – μια κοινότητα η οποία αποτελεί, στην πραγματικότητα, ένα δίκτυο μελλοντικών ηγετών που έχουν ως στόχο να οδηγήσουν την επιχειρηματική κοινότητα σε ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας».

Μιλώντας με ενθουσιασμό για τη νέα πρωτοβουλία του Alba, ο Πρύτανης του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων και Στρατηγικής, Κώστας Αξαρλόγλου, δήλωσε: «Μένοντας συνεπείς στην αποστολή μας στο Alba, δεσμευόμαστε να καταστήσουμε το μαθησιακό ταξίδι των σπουδαστών μας μετασχηματιστικό. Και η δέσμευσή μας γίνεται ακόμη ισχυρότερη στις ασυνήθιστες και δύσκολες στιγμές που βιώνουμε λόγω της πανδημίας COVID-19. Η πρωτοβουλία του δικτύου μάθησης Live and Learn αντανακλά τη δέσμευση του Κολλεγίου μας για τη μάθηση των σπουδαστών μας, προσφέροντας τους την ευκαιρία της ολοκληρωμένης γνώσης που προάγει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους».

«Ζούμε τη ζωή μας μαθαίνοντας νέα πράγματα και η μάθηση κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Το να Ζεις (Live) και το να Μαθαίνεις (and Learn) αποτελούν δύο βασικές διαστάσεις της ύπαρξής μας που καθορίζουν το τι είμαστε και το τι κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο», πρόσθεσε ο Δρ. Στέφανος Ζάρκος, Αναπληρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων σχετικά την Πρωτοβουλία. «Εύχομαι ειλικρινά το “Live and Learn” να γίνει το μότο μας και να μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να αγκαλιάζουμε πάντα τη χαρά του να ζούμε ευτυχισμένα με αυτούς που αγαπάμε και να μοιραζόμαστε τον πλούτο της γνώσης προς όφελος όλων».