Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη - Δήμος Αθηναίων: Μαζί στην Μάχη κατά του Κορωνοϊού

Μετρώντας σχεδόν έναν αιώνα ηγετικής παρουσίας στην επιχειρηματική ζωή της Ελλάδας, βρισκόμαστε πάντα σε εγρήγορση και σε καθημερινή επικοινωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση και τις Αρχές και δηλώνουμε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που ανακύπτουν.

Με απόλυτη ενσυναίσθηση της κρισιμότητας της κατάστασης και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας τους συνανθρώπους μας, πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί να στηρίξουμε, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε, την εθνική προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του νέου κορωνοϊού και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Υπενθυμίζουμε ότι ως Επίσημος Εισαγωγέας και Διανομέας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, φορτηγών, λεωφορείων, και μηχανημάτων και εκπροσωπώντας εδώ και δεκαετίες καταξιωμένους, διεθνείς κατασκευαστές όπως Honda Motor Co. Ltd, Mitsubishi Motors Corporation, Volvo, Komatsu Ltd., Massey Ferguson κ.ά., παραχωρήσαμε ήδη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και θέσαμε στη διάθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, μία σειρά επαγγελματικών και επιβατικών οχημάτων για τη διευκόλυνση του έργου των αρμόδιων αρχών που δοκιμάζονται καθημερινά.

Στο ίδιο πνεύμα και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη, παραχωρήσαμε 15 καινούργια δίκυκλα Honda Supra GTR150, προς αξιοποίησή τους από την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων με στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στον έλεγχο των Βεβαίωσεων Μετακίνησης των πολιτών, για τη διασφάλιση τήρησης του επιβεβλημένου περιορισμού κυκλοφορίας. Το Supra GTR150 είναι το κατάλληλο εργαλείο για αυτό το σκοπό καθώς είναι το ισχυρότερο «παπί» που έχει κατασκευαστεί από την Honda διαθέτοντας εκπληκτική ευελιξία στην κίνηση της πόλης και έχοντας παράλληλα επιδόσεις μοτοσυκλέτας.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων και καλή δύναμη στο σύνολο των ανθρώπων που βρίσκονται με αυταπάρνηση στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάστια στον κορωνοϊό.

Είμαστε βέβαιοι ότι πλέον έχει γίνει απολύτως αντιληπτό πως η σύνεση, η υπευθυνότητα, η συλλογική προσπάθεια και η πιστή τήρηση των κανόνων προστασίας της Δημόσιας Υγείας θα πρέπει να καθορίζουν τη στάση όλων μας το επόμενο διάστημα.

Με την ελπίδα ότι ενωμένοι θα βγούμε σύντομα νικητές.