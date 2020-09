Όμιλος ΟΤΕ: Οδηγός στον ψηφιακό μετασχηματισμό κοινωνίας και επιχειρήσεων

Η συμβολήτου Ομίλου ΟΤΕ στον ψηφιακόμετασχηματισμό των επιχειρήσεων καιτης κοινωνίας αναδείχθηκε στα φετινάBusiness IT Excellence (ΒΙΤΕ) Αwards. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος απέσπασε συνολικά εννιάδιακρίσεις, τόσο για δικές του πρωτοβουλίες ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τιςανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής, όσο και για σημαντικά έργα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής πουυλοποίησε. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος τιμήθηκε και με την κορυφαία διάκριση ICT COMPANY OF THE YEAR, για δεύτερησυνεχή χρονιά.

ADVERTISING





«Οψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί προϋπόθεση για να μην χάσουν οι επιχειρήσειςτο τρένο της ψηφιακής εποχής. Όσοι θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, πρέπεινα προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του digital περιβάλλοντος. ΣτονΌμιλο ΟΤΕ, στηρίζουμε την ψηφιακή μετάβαση, δημιουργώντας τις δικτυακέςυποδομές που απαιτεί η Κοινωνία των Gigabit και προσφέροντας εξειδικευμένεςλύσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για κάθε ανάγκη. Το μέγεθος, η τεχνογνωσία και η εμπειρίατου Όμιλου ΟΤΕ, τον καθιστούν συνεργάτη επιλογής για κάθε επιχείρηση ή Οργανισμό που θέλει να ενισχύσει την ευελιξία καιτην αποτελεσματικότητά του και να μπει δυναμικά στη νέα ψηφιακή εποχή», δήλωσε με αφορμή τιςβραβεύσεις, ο Chief Commercial OfficerBusiness Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ.Γρηγόρης Χριστόπουλος.





Η πρωτοβουλία #GrowYourBusiness της COSMOTE, ξεχώρισε αποσπώντας δύο χρυσάβραβεία στις κατηγορίες «Εκπαίδευση και Τεχνική Υποστήριξη» και «DigitalTransformation Enabler». Το #GrowYourBusinessείναι μια σειρά δωρεάν σεμιναρίων και ημερίδων σε όλη την Ελλάδα για μικρομεσαίεςεπιχειρήσεις, μέσω των οποίων πάνω από 4.000 επιχειρηματίες εκπαιδεύτηκαν στιςτάσεις της νέας ψηφιακής εποχής και πήραν έμπνευση και ιδέες προκειμένου νααναπτυχθούν.





Χρυσό βραβείο απέσπασαν επίσης, στηνκατηγορία «Νέου Καινοτόμου Προϊόντος», η διαδραστικήπλατφόρμα εκπαίδευσης Virtual Reality, που δημιούργησε η COSMOTE για την Ομάδαπωλήσεων της Coca-Cola Τρία Έψιλον, όπουμέσα από ένα mobile, desktop και VR application οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σεσενάρια ενεργοποίησης νέων καταστημάτων, αλλά και η εφαρμογή COSMOTE hoteliga για τη διαχείριση ξενοδοχείων και τωνκρατήσεών τους μέσω cloud, στην κατηγορία «Εξειδικευμένων Εφαρμογών». Χρυσόβραβείο απονεμήθηκε επίσης στον Όμιλο ΟΤΕ και την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, στηνκατηγορία «Έργα Πληροφορικής Μεγάλης Εμβέλειας», για το έργο της «Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού», που αφοράστην ψηφιοποίηση και προβολή του πολιτιστικού πλούτου των Ιερών Μονών του ΑγίουΌρους. Στην κατηγορία «Network & Communications», το χρυσό βραβείοαπονεμήθηκε στην COSMOTE σε συνεργασία με τη Space για τον ανασχεδιασμό του δικτύου δεδομένων και φωνής τωνκαταστημάτων και των κτιρίων της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το αργυρό στον ΌμιλοΟΤΕ για τον εκσυγχρονισμό τωντηλεφωνικών συστημάτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Τέλος, χάλκινο βραβείο απονεμήθηκεστον Όμιλο ΟΤΕ και την Datasite στην κατηγορία«προμηθευτής υπηρεσιών SaaS» για την υλοποίησηεφαρμογής διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων κατά τη διενέργεια αγοραπωλησιών.





Τα βραβεία BITE, πουαναδεικνύουν τις βέλτιστες πρακτικές Πληροφορικής και Επικοινωνιών τωνελληνικών επιχειρήσεων, διοργανώνονται για ένατη χρονιά από το περιοδικόNetweek της Boussias Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου& Επιχειρείν ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την Αιγίδατου ΣΕΠΕ. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων έγινε από κριτική επιτροπή, πουαποτελείται από επαγγελματίες του χώρου και καθηγητές Πανεπιστημίων.