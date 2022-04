On Board Stores: Το μέλλον έφτασε και σε περιμένει να το ανακαλύψεις

Η ομάδα του On Board οραματίστηκε ένα καινοτόμο project για τα σημερινά δεδομένα, το οποίο έγινε πραγματικότητα και είναι εδώ για να το ανακαλύψετε. Το project σχεδιάστηκε με σκοπό να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσους βρίσκονται on the road και έχει προβλέψει για τη διευκόλυνση διάφορων καθημερινών αναγκών.

Εξάλλου, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι βρίσκεται στη Λ. Γεωργικής Σχολής σε ένα από τα πιο εμπορικά σημεία της πόλης που φιλοξενεί την ΙΚΕΑ, το εμπορικό κέντρο Apollonia Politia, το Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και πλήθος άλλων μεγάλων επιχειρήσεων και γραφειακών εγκαταστάσεων, ενώ ο δρόμος οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και στις πιο πολυσύχναστες κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης, το καλοκαίρι.

Ανά πάσα στιγμή σε 24ωρη βάση, έχετε τη δυνατότητα να εξυπηρετηθείτε από το έμπειρο προσωπικό του On Board. Το No1 On Board Stores διαθέτει μία πολύ έξυπνη και εύκολη στη χρήση εμπειρία. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν καφέ, ροφηματα, πλούσιες street food επιλογές, είδη καπνού, ενώ υπάρχει τεράστια διευκόλυνση στο να αγοράσουν τα ψώνια για το σπίτι, χωρίς να χρειαστεί να κατέβουν από το αυτοκίνητο.





Οι λωρίδες είναι ειδικά σχεδιασμένες, προκειμένου να είναι βασισμένες στον γρήγορο χρόνο εξυπηρέτησης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι στον «αέρα» το app για click away, ενώ η περιοχή θα καλύπτεται και με smart υπηρεσία delivery. Όλα εύκολα και γρήγορα με το On Board!





Υπηρεσίες για τον δρόμο

Με κύρια προτεραιότητα την καινοτομία, ο επισκέπτης θα μπορεί να παρκάρει το αυτοκίνητο του, να απολαμβάνει τον καφέ και το φαγητό του σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο με θέα το απέραντο γαλάζιο του Θερμαϊκού, να χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις υγιεινής (ντουζιέρες) και WC, αλλά και να προγραμματίζει κάποια συνάντηση ή ένα εταιρικό meeting σε διαμορφωμένο χώρο εντός του On Board. Μάλιστα, παρέχεται η δυνατότητα φόρτισης, internet, εκτυπωτή και scanner. Γιατί το On Board διαθέτει χαρακτηρα και άποψη!





Τέλος, υπάρχει θυρίδα απόθεσης δέματος ή φακέλων με κλειδαριά για χρήση παράδοσης - παραλαβής από τρίτους. Φύλαξη 24 ωρών αντικειμένων ή παραδόσεις σε συνεργαζόμενες courier. Η καινοτομία και η προσωπική σας διευκόλυνση είναι για το On Board προτεραιότητα!





Ηλεκτροκίνηση

Στο On Board Stores λαμβάνουν υπόψη το μέλλον και τις αλλαγές που αυτό θα επιφέρει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, από την 1η ημέρα λειτουργίας εντάχθηκαν στις υπηρεσίες του ειδικές θέσεις σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. To On Board σχεδιάστηκε πάνω στις ανάγκες των επισκεπτών του!





Το μέλλον είναι εδώ και… σας περιμένει.









