Πλαίσιο Computers: Νο1 Retailer στην Ελλάδα για το 2021

Η Πλαίσιο ξεχώρισε στα «Retail Business Awards 2021» καθώς κατέκτησε τη μεγαλύτερη διάκριση της διοργάνωσης, αυτή του “Retailer of the Year”, γεγονός που την καθιστά την Νο1 επιχείρηση λιανικού εμπορίου της χρονιάς. Κριτήρια για την επιλογή της Πλαίσιο, ήταν η συνολική της τοποθέτηση στην αγορά, η δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, η σχέση και η εικόνα της προς τον καταναλωτή καθώς και η γενικότερη πορεία της στον χώρο του ελληνικού λιανικού εμπορίου.

Παράλληλα, αποτέλεσε την πιο πολυβραβευμένη εταιρεία της διοργάνωσης, αποσπώντας 7 ακόμα σημαντικά βραβεία. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από το βραβείο “Retailer of the Year”, οι άνθρωποι της Πλαίσιο παρέλαβαν τo Gold βραβείο “Retail Campaign” για την καμπάνια “Η Τέχνη του Inboxing”, το Gold βραβείο στην κατηγορία “Retail Logistics”, το Gold βραβείο “E-retailers”, Gold βραβείο για την κατηγορία “Online Delivery / Last Mile Delivery”, Bronze βραβείο στην κατηγορία “Social Media Retail Strategy” για την καμπάνια “Hey plaisio, κάνε το σπίτι μας έξυπνο!” ειδικά αφιερωμένη στις υπηρεσίες και τα προϊόντα smarthome της Πλαίσιο που είναι και η πρώτη εταιρεία με in store smarthomes στην Ελλάδα, το Silver βραβείο “Retailers Covid Free Best Practices” και το Bronze βραβείο για την κατηγορία “CSR Retail Strategy”, για τη συνολική στρατηγική της εταιρείας το 2020 με στοχευμένες ενέργειες που αφορούν την ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαίδευση αλλά και τη συγκρότηση της ομάδας ρομποτικής “Plaisiobots” η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής (IROC).

H Πλαίσιο, μία εταιρεία πρότυπο στον κλάδο της, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις εταιρείες που συμβάλουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού κλάδου και αποδεικνύουν πως το λιανικό εμπόριο συνεχίζει να αποτελεί δυναμικό πυλώνα ανάπτυξης. Η επιτυχία της οφείλεται στην πολυκαναλική στρατηγική που ακολουθεί τόσα χρόνια και στο σύνολο των πραγμάτων που περιγράφουν την κουλτούρα και τις αξίες της, με βασικό άξονα την ομάδα της, που απαρτίζεται από 1.500 ανθρώπους.

Η τελετή απονομής της διοργάνωσης των Retail Business Awards 2021, πραγματοποιήθηκε για 19η συνεχή χρονιά κι έλαβε χώρα στο Ble Azure στον Άλιμο στις 20 Ιουλίου. Ο θεσμός, που διοργανώνεται από την εταιρεία Direction Business Network σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς και καταξιωμένους στον κλάδο του λιανικού εμπορίου που σκοπό έχει να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους τομείς της αγοράς. Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ στην τελετή έδωσε το παρών και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.