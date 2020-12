Πολλαπλή διάκριση για το Glenfiddich, στο φετινό International Wine & Spirits Competition!

Συνολικά, η μάρκα έλαβε 19 βραβεία για το 2020 γιορτάζοντας το καινοτόμο και ευρύ χαρτοφυλάκιο της σε ουίσκι.

Επιπλέον, ο οίκος William Grant & Sons βραβεύτηκε με τον τίτλο «Scotch Whisky Producer of the Year» για το 2020. Αυτό το υψηλού κύρους βραβείο έρχεται να ενισχύσει την επιτυχία του περασμένου έτους, όταν ο οίκος έλαβε το βραβείο «Outstanding Spirits Producer of the Year».

Ο Brian Kinsman, Master Blender της William Grant & Sons, δήλωσε:

«Είναι τιμή για εμάς να λαμβάνουμε μια τέτοιου είδους αναγνώριση από τον IWSC, κάτι που αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης των ομάδων μας κατά τη διάρκεια μιας πρωτοφανούς χρονιάς για ολόκληρη τη Σκωτσέζικη βιομηχανία ουίσκι. Αυτό το βραβείο αντιπροσωπεύει το επίπεδο της καινοτομίας και του δυναμισμού που συνεχίζουν να επιδεικνύουν οι ομάδες μας σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσουμε να παράγουμε το καλύτερο «dram in the valley» ώστε να το απολαύσουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο».

Τα βραβεία, που γιόρτασαν την 50η τους επέτειο το 2019, αποτελούν διεθνές πρότυπο ποιότητας και αριστείας στον κλάδο των οινοπνευματωδών ποτών σε όλο τον κόσμο. Ο διαγωνισμός ακολουθεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης από μια ομάδα 250 διακεκριμένων επαγγελματιών του κλάδου.

Σήμερα, στο 51ο έτος του διαγωνισμού, η αδιάκοπη επιδίωξη της ομάδας του IWSC για αριστεία στηρίζει κάθε πτυχή του διαγωνισμού.

Οι συμμετοχές λαμβάνονται από σχεδόν 90 χώρες, όπου κάθε δείγμα κρίνεται ανάλογα με την κατηγορία του. Με πάνω από μισό αιώνα κληρονομιάς, τα βραβεία που δίνονται από τον IWSC θεωρούνται ως οι υψηλότερες τιμές στον κλάδο.

Νωρίτερα το 2020, το Glenfiddich διακρίθηκε επίσης στο διαγωνισμό «International Spirits Challenge», λαμβάνοντας διπλά χρυσά βραβεία με τα πιο σημαντικά για τα blend Glenfiddich 30YO, Glenfiddich 21YO και Glenfiddich 15YO.

Παρακάτω οι διακρίσεις με τα αντίστοιχα blend :

Scotch Whisky Producer of the Year - William Grant & Sons

Single Malt Scotch Whisky Trophy- 26 Years and Over 2020 - Glenfiddich 40 Year Old

Gold Outstanding :

Glenfiddich Finest Solera

Glenfiddich 40YO

Gold :

Glenfiddich Vino Formosa Cask Finish 1992

Glenfiddich 21YO

Silver:

Glenfiddich Cask Collection Select Cask

Glenfiddich Excellence 26YO

Glenfiddich Grand Cru 23YO

Glenfiddich Experimental Series Fire & Cane

Glenfiddich 30YO

Glenfiddich 18YO

Glenfiddich 25YO

Glenfiddich 15YO

Glenfiddich Distillery Edition 15YO

Glenfiddich 12YO

Bronze :