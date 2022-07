Πώς αναγνωρίζεται ο τρόπος που η ΑΒ Βασιλόπουλος “βλέπει” το φαγητό και την εργασία χωρίς αποκλεισμούς;

Η ΑΒ Βασιλόπουλος «αλλάζει» τον τρόπο που «βλέπουμε» το φαγητό και, την ίδια στιγμή, φροντίζει για ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Και γι’ αυτή τη «στάση» της αναγνωρίζεται με 6 βραβεία, συνολικά, από τους θεσμούς των Hellenic Responsible Business Awards, των Bravo Sustainability Dialogues & Awards, των Women Empowerment Awards και των Diversity & Inclusion Awards.





ADVERTISING

Στο πλαίσιο της μείωσης της σπατάλης τροφίμων και της ανάγκης για μια «πράσινη» συμπεριφορά, προχώρησε σε μια μεγάλη δέσμευση, να μειώσει το δικό της αποτύπωμα κατά 50% μέχρι το 2025. Για να το πετύχει αυτό, ξεκίνησε μια σειρά από στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Ίδρυσε την πρώτη «Συμμαχία για τη μείωση σπατάλης τροφίμων» στην Ελλάδα μαζί με την Οργάνωση «Μπορούμε». Αύξησε τις δωρεές κοντόληκτων τροφίμων μέσα από το πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης». Πραγματοποίησε 18μηνη έρευνα για τη διερεύνηση της σπατάλης τροφίμων σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Και μαζί με το WWF Ελλάς, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους προμηθευτές, στους πελάτες και στους ανθρώπους της ΑΒ. Για όλα αυτά απέσπασε 2 Silver βραβεία στα Hellenic Responsible Business Awards 2022, στις κατηγορίες «Συνεργασία Επιχείρησης & ΜΚΟ» και «Συνεργασία Επιχείρησης & Ακαδημαϊκών Φορέων», αλλά και στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022, στην κατηγορία «Σπατάλη Τροφίμων» και στον πυλώνα Περιβάλλον.

Επιπλέον, διπλή και Bronze διάκριση απέσπασε η ΑΒ Βασιλόπουλος στις κατηγορίες «Best Companies - Retail» και «Best Initiative - Ethnicity» των Diversity & Inclusion Awards 2022 για τις «Ευκαιρίες Απασχόλησης στην ΑΒ Βασιλόπουλος» και την «Ποικιλομορφία, Ισότητα και Συμπερίληψη στην ΑΒ Βασιλόπουλος». Και δεν έμεινε εκεί, καθώς η πρώτη ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας του ReGeneration «έδωσε» το Gold βραβείο στα Women Empowerment Awards για το ReGeneration FEMpowerment Initiative, που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και της ΑΒ Βασιλόπουλος, υπό την καθοδήγηση του Women On Top. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν πως η εταιρεία δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, υποστηρίζει τη γυναικεία ενδυνάμωση και στοχεύει στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος που αναδεικνύει τη μοναδικότητα και σέβεται τη διαφορετικότητα.

Έξι βραβεία που αποδεικνύουν στην πράξη πώς η ΑΒ Βασιλόπουλος «αλλάζει» τον τρόπο που «βλέπουμε» το φαγητό με δράσεις που συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Και την ίδια στιγμή, στηρίζει τη δύναμη της διαφορετικότητας και της ένταξης στο χώρο εργασίας, ώστε όλοι να μπορούν να είναι όλα όσα ήδη είναι και όλα όσα θέλουν να γίνουν.