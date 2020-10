Στη νέα τηλεοπτική εποχή… ασφαλώς Nova!

Η Nova, κορυφαίος πάροχος οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στη χώρα μας, παρουσίασε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε συνεργάτες, εργαζομένους και δίκτυο καταστημάτων το premium πλούσιο αθλητικό, κινηματογραφικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα της περιόδου 2020 -2021 μέσα από έναν πρωτότυπο και διαδραστικό τρόπο προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία θέασης και ενημέρωσης!

Εμπνευσμένη από το πνεύμα την νέας εποχής που καθιστά την ασφάλεια την πρωταρχική μας αξία, η ομάδα της Διεύθυνσης Προγράμματος της Nova, με επικεφαλής την κα Κατερίνα Κασκανιώτη, Pay TV Executive Director, παρουσίασαν τους λόγους για τους οποίους επιλέγουμε Ασφαλώς Nova!

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ! ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ! ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ! ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ! ΛΑΜΠΕΡΟ! ΩΡΑΙΟ! ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ!

«Αυτό είναι το πρόγραμμα της νέας εποχής. Ένα πρόγραμμα και ένα θέαμα χωρίς όρια! Ασφαλώς στη Nova», όπως δήλωσε η ίδια στην εισαγωγή της. Η πρώτη πλατφόρμα της χώρας, συνεχίζει να οδηγεί τις εξελίξεις στη συνδρομητική τηλεόραση, όπως φάνηκε από τον καινοτόμο τρόπο μετάδοσης ζωντανά μέσω δορυφορικού κυκλώματος και μέσω live streaming σε ομάδα χρηστών που ξεπέρασε τα 1000 άτομα σε περισσότερα από 100 διαφορετικά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, προηγμένη τεχνολογία αξιοποιήθηκε και στην παραγωγή της εκδήλωσης. Εικονικός σχεδιασμός και σκηνικά, visual effects, computer graphics επιστρατεύτηκαν για να συνθέσουν μία πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα παρουσίαση προγράμματος. Η χρήση πολλαπλών virtual sets, καθώς και οι συνδέσεις με Skype και Webex κρίθηκε απαραίτητη στις νέες συνθήκες και τα πρωτόκολλα της εποχής COVID-19 «γιατί στη Nova η ασφάλεια” είναι πρωταρχική μας αξία»!

Novasports

Φέτος η ομάδα σου παίζει στην θύρα σου... ασφαλώς Novasports! Και όπως ανέφερε ο Γιάννης Φουρνάρος, Senior Sports Manager, «Ασφαλώς Novasports σημαίνει: Ως το 90’, ως τα play off, ως το Final Four, ως τους μεγάλους τελικούς και όλα αυτά φυσικά ως την θύρα σου! Με πάνω από 2000 LIVE αγώνες και κυρίως τους αγώνες που ενδιαφέρουν το ελληνικό κοινό όπως τα ντέρμπι “αιωνίων” σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ».

Το φετινό πρόγραμμα των καναλιών Novasports έρχεται στην θύρα σου:

ΑΣΦΑΛΩΣ με την ομάδα της καρδιάς σου! Με όλες τις μεγάλες «μάχες» του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, με ντέρμπι σχεδόν κάθε εβδομάδα τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στα Play Off και στα Play Out που θα κρίνουν τον τίτλο του πρωταθλητή, την έξοδο στην Ευρώπη και την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.

ΑΣΦΑΛΩΣ με τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές μπασκετικές διοργανώσεις! EuroLeague με 350 LIVE αγώνες μέχρι το Final Four και τις «μάχες» Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, καθώς και EuroCup με τη συμμετοχή του Προμηθέα Πάτρας.

9ΑΣΦΑΛΩΣ με τους μεγάλους σταρ του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου στα πρωταθλήματα Ιταλίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, MLS Αμερικής, Championship Αγγλίας, στο League Cup Αγγλίας, στο Κύπελλο Γερμανίας, στo Super Cup Ισπανίας και στo International Champions Cup.

ΑΣΦΑΛΩΣ με τα μεγάλα ραντεβού των sports! Στο τένις το κορυφαίο Grand Slam στον κόσμο, το Wimbledon, τη νέα διοργάνωση, το ATP CUP αλλά και τα υπόλοιπα τουρνουά Grand Slam, Rolland Garros, US Open, Australian Open μέσα από το Eurosport που προβάλλεται αποκλειστικά δορυφορικά στην Ελλάδα, μέσα από την πλατφόρμα της Nova. Μαζί τα μεγάλα ραντεβού του παγκοσμίου βόλεϊ, όλα τα majors του γκολφ και το Μουντιάλ του Χάντμπολ.

ΑΣΦΑΛΩΣ με την πιο ζωντανή αθλητική ενημέρωση τη συμμετοχή μέσα από τις δημοσιογραφικές εκπομπές των καναλιών Novasports, που φέτος εμπλουτίζονται και με τη συμμετοχή φιλάθλων αλλά και τις σελίδες των καναλιών Novasports σε όλα τα social media.

Novacinema & Novalifε

Για τους σινεφίλ και τους φαν των σειρών, υπάρχει ο απόλυτος κινηματογραφικός προορισμός. Αυτό σημαίνει «Ασφαλώς Novacinema! Ως το επόμενο επεισόδιο! Ως το επόμενο αριστούργημα! Ως το επόμενο blockbuster! ως το επόμενο binge watching! Το θέαμα εδώ δεν σταματάει ποτέ» όπως τόνισε η κα Αγάπη Κεφαλογιάννη, Senior Program Manager η οποία παρουσίασε τους 5 λόγους για τους οποίους αξίζει να το απολαύσεις:

AΣΦΑΛΩΣ...για τις βραβευμένες ταινίες! Η νέα σεζόν περιλαμβάνει όλες τις ταινίες που σάρωσαν τα Όσκαρ και τις Χρυσές Σφαίρες. «Judy», «Knives Out», «Jo Jo Rabbit», «Bombshell», «Little Women».

ΑΣΦΑΛΩΣ... για τα κορυφαία blockbusters. Η επόμενη πίστα του «Jumanji» με πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις! «Bad Boys for Life» και το καταιγιστικό «Gentlemen» του Guy Ritchie.

ΑΣΦΑΛΩΣ... για τα δυνατά αφιερώματα! «Βad Boys» (Σεπτέμβριος), «Bombshell» (Οκτώβριος). Και τον Νοέμβριο το απόλυτο 007 αφιέρωμα με όλες (24) τις ταινίες James Bond με αφορμή την πρεμιέρα της 25ης ταινίας 007 στους κινηματογράφους

AΣΦΑΛΩΣ...για το pop up κανάλι, Nova Christmas!

Και φυσικά ΑΣΦΑΛΩΣ...για τις σειρές που κάνουν την διαφορά! Νέα ζώνη σειρών «House of Europe», με Ευρωπαϊκές σειρές όπως The Quiz και το Liar & νέοι κύκλοι, από τα βραβευμένα «Succession», «Westworld», «Ηis Dark Materials» αλλά και τις σειρές που το κοινό αγάπησε («NCIS», «Prodigal Son» και «The Good Doctor»). Και φυσικά box sets ποιοτικών σειρών, που συνεχώς ενισχύονται όπως «Τhe Affair», «Ray Donovan», «Elementary».

Το ψυχαγωγικό κανάλι Novalifε εμπλουτίζεται με ακόμα περισσότερο περιεχόμενο με νέες ευρωπαϊκές σειρές εποχής αλλά και δύο νέες εσωτερικές παραγωγές του καναλιού! «ΜΥ ΤΑΥ», τo μαγκαζίνο μόδας, ομορφιάς και καλής ζωής με την Ταϋγέτη Λάζου! Αλλά και «Τουρίστας στην πόλη μου» με την Τόνια Κωνσταντινάκου να μας πηγαίνει βόλτα στις γειτονιές της πόλης μας, ενώ συνεχίζονται τα «Αmerica's Got Talent» με την Σοφία Βεργκάρα και για 10η συνεχόμενη χρονιά η «Ellen», αλλά και βραβευμένες ταινίες όπως τα οσκαρικά «Green Book», «The Post & Vice», «Αquaman».

Nova Ψυχαγωγία

Στην νέα εποχή του COVID-19 που άλλαξε τις συνήθειες μας, η Nova είναι ΑΣΦΑΛΩΣ ο καλύτερος προορισμός ψυχαγωγίας! «Εδώ μπορείς να μεταφέρεσαι με το πάτημα ενός κουμπιού από το ένα σύμπαν ψυχαγωγίας στο άλλο! Με 250 κανάλια και πάνω από 2000 τίτλους στο Nova On Demand, μπορούμε να μεταφερθούμε σε όποιον κόσμο θέλουμε!» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κα Ερμίνα Χατζηπαυλή, Senior Platform Manager.

Νέο πρόγραμμα στα κανάλια FOX και FOX Life, με τις μεγάλες επιστροφές αγαπημένων σειρών («Grey’s Anatomy», «The Walking Dead», «War of the Worlds», «This is Us»).

Νέες σειρές όπως «Normal People» (Fox life) βασισμένο στο best seller των New York Times από τη Sally Rooney, «neXt» (Fox), νέα σειρά επιστημονικής φαντασίας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Συναρπαστικά ντοκιμαντέρ που κάνουν τη διαφορά! Στο National Geographic το Αφιέρωμα: Κορωνοϊός για την πανδημία και την επιστημονική έρευνα γύρω από την καταπολέμηση του ιού, το «Genius: Aretha», αφιερωμένο στη βασίλισσα της soul Aretha Franklin και το «Ευρώπη από ψηλά», με τις εντυπωσιακές εναέριες λήψεις που φέτος θα έχει ένα ειδικό επεισόδιο για την Ελλάδα

Στο Viasat History, θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο στην εποχή των Βίκινγκς με το ντοκιμαντέρ «The Last Journey of the Vikings»

Τέλος στο Discovery θα διασχίσουμε το περίφημο Βορειοδυτικό Πέρασμα με το «Expedition to the Edge»

Και φυσικά, ταξίδια, μαγειρική, fitness, ευεξία, περιπέτεια, έγκριτη ενημέρωση από όλον τον κόσμο, καθώς και το πιο δυνατό line up παιδικών καναλιών για τους μικρούς τηλεθεατές!

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ...ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ!