Support Art: Νέα sustainable fashion συλλογή στηρίζει Έλληνες καλλιτέχνες, κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και το περιβάλλον

Μέσα από την καμπάνια “Create New & Re-use Old & Support Art &more” συνεργάζεται με τρεις καλλιτέχνες οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν σχέδια, έργα και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Σκοπός είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω μιας ενέργειας που θα διπλασιάσει τα έσοδα τα οποία θα προκύψουν από τις πωλήσεις μιας γκάμας προϊόντων ρουχισμού, φιλικής προς το περιβάλλον, που διατίθεται στο discoverglo.gr/supportart. Μέσω της ενέργειας, ενισχύεται σημαντικά το πρόγραμμα του οργανισμού Fabric Republic, το οποίο συλλέγει πλεονάζοντα ρουχισμό και τον ανακυκλώνει ή τον διανέμει για επαναχρησιμοποίηση.

Για το σκοπό αυτό, ένωσαν τις δυνάμεις τους η σχεδιάστρια upcycle ρούχων Βασιλική Ρούσσου, ο street artist Σωτήρης Φωκέας ή αλλιώς Soteur που χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον χρώματα και πρώτες ύλες και ο Νίκος Ζήκος, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους φωτογράφους της γενιάς του δημιουργώντας μία νέα συλλογή που περιλαμβάνει T-shirts, καπέλα, πετσέτες θαλάσσης και άλλα προϊόντα.

