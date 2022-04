Τεχνική συνάντηση στην Αθήνα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου

Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου μετά τη συνάντηση εργασίας που είχαν σήμερα στα γραφεία του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή, κ. Μάνος Μανουσάκης με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διαχειριστή της Αιγύπτου EETC (Egyptian Electricity Transmission Company), κ. Sabah Mohamed Mashaly.

Οι επικεφαλής των δύο Διαχειριστών, συνεπικουρούμενοι από αρμόδια διοικητικά κλιμάκια, συζήτησαν τεχνικά θέματα για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενόψει των ενημερωτικών επαφών που θα έχουν από κοινού αύριο και μεθαύριο, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννη Τσακίρη.

Πρόκειται για την πρώτη δια ζώσης σύσκεψη που πραγματοποιείται στην Ελλάδα μεταξύ των διοικήσεων του ΑΔΜΗΕ και του EETC, η οποία ισχυροποιεί την ήδη εποικοδομητική συνεργασία που έχουν ξεκινήσει οι δύο πλευρές τον τελευταίο χρόνο για την προετοιμασία του μεγάλου ενεργειακού έργου.

Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα

Τον Μάιο του 2021 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια τηλεδιάσκεψη μεταξύ των δύο CEOs και συστάθηκε ομάδα εργασίας για την προετοιμασία της νέας διεθνούς διασύνδεσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Διαχειριστές έχουν ήδη υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης καθώς και Σύμφωνο Συνεργασίας για την εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας.

Η κοινή ομάδα εργασίας έχει ετοιμάσει τα προπαρασκευαστικά έγγραφα (Scope of Work και Agreement on Terms of Reference for a Feasibility Study) που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της Μελέτης Σκοπιμότητας, η οποία θα καθορίσει τη βέλτιστη τεχνικο-οικονομική λύση για την υλοποίηση της νέας διασύνδεσης.

Ενδεικτική της επιταχυνόμενης συνεργασίας των δύο χωρών είναι και η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης τον Φεβρουάριο του 2022 μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας του ΑΔΜΗΕ Grid Telecom και της Telecom Egypt, με αντικείμενο την εξέταση λύσεων για την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου.

Τα επόμενα βήματα για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση

Το αμέσως επόμενο βήμα στη συνεργασία των δύο Διαχειριστών είναι η ανάθεση της Μελέτης Σκοπιμότητας σε κορυφαία διεθνώς συμβουλευτική εταιρεία κοινής αποδοχής.

Όπως έχουν συμφωνήσει οι δύο Διαχειριστές, θα εξεταστεί ως βασικό σενάριο η πρόταση έργου της Elica Group, μέλους του Ομίλου Κοπελούζου.

Με την ολοκλήρωση της Μελέτης Σκοπιμότητας, η οποία θα διαρκέσει ένα χρόνο, θα προσδιοριστούν επακριβώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου (όδευση, ισχύς, μήκος κ.λπ.) και η νέα διασύνδεση θα μπορεί πλέον να ενσωματωθεί στα σχέδια ανάπτυξης δικτύων μεταφοράς που καταρτίζουν οι Διαχειριστές.

Οι δύο Διαχειριστές έχουν συμφωνήσει επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για το έργο.

Στα επόμενα βήματα για την ωρίμανση της νέας διασύνδεσης είναι η διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και θα προσδιορίζει κρίσιμες λειτουργικές και επιχειρησιακές παραμέτρους του έργου.

Πέρα από τη συμμετοχή του ως ο Διαχειριστής ενός εκ των δύο διασυνδεόμενων χωρών, ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και μετοχικά στη νέα διασύνδεση, η οποία θα είναι από τις μεγαλύτερες διεθνώς, ενώ εκτιμάται ότι θα συγκεντρώνει μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά και θα καταρρίψει νέα παγκόσμια ρεκόρ.

Πολλαπλά τα οφέλη της νέας διασύνδεσης

Η διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τη θέση των δύο χωρών στους διεθνείς ενεργειακούς χάρτες και να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού τόσο σε διακρατικό όσο και σε διηπειρωτικό επίπεδο, σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Επιπλέον, το νέο έργο αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά:

στη μείωση του ενεργειακού κόστους

στην περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την επίτευξη των στόχων του "Fit for 55"

στη μείωση της εξάρτησης των δύο χωρών από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα









Τη σημασία των διεθνών διασυνδέσεων ανέδειξε πριν από λίγες ημέρες στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο κ. Μάνος Μανουσάκης, ο οποίος τόνισε ότι «οι διεθνείς διασυνδέσεις είναι κρίσιμες για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και της Ευρώπης καθώς ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και πρόκειται να μετατρέψουν τη χώρα μας σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο».