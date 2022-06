Το «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Η «Βραδιά του Ευχαριστώ» αποτελεί τον απολογισμό του έργου του Οργανισμού, καθώς και την έκφραση της βαθιάς ευγνωμοσύνης του Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος προς εθελοντές, δωρητές, εκπρόσωπους εταιρειών, φίλων και υποστηρικτών.

Ο Αναστάσης, ως νέος αστυνομικός, επέβαλε την τάξη και με τη σφυρίχτρα του κάλεσε το κοινό να τακτοποιηθεί στην κατάμεστη αίθουσα. Στη συνέχεια όλοι μαζί οι καλεσμένοι ένωσαν τις φωνές τους και σιγοτραγούδησαν το «Θα ‘μαι εδώ» μαζί με τον Κωνσταντίνο, ενώ «χόρεψαν» στον μοντέρνο ρυθμό της Δέσποινας, και τα δύο παιδιά ευχής. Ο Μενέλαος έκλεψε την παράσταση και μάς «αφηγήθηκε» την ευχή του, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, πάντα με δύναμη και αισιοδοξία. Η Σοφία μας μίλησε για τον Παναγιώτη της, που μπορεί να μην είναι πια κοντά μας, αλλά η ανάμνηση της ευχής του, την κρατά δυνατή και σε κάθε μνήμη της χαμογελά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε επίσης ο απολογισμός των 2,5 ετών που προηγήθηκαν μέσα από βίντεο και ιστορίες παιδιών, ενώ πλήθος οικογενειών και παιδιών ευχής τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

ADVERTISING

Ο Πρόεδρος του Make-A-Wish International, Μάρκος Ταμπακέρας δήλωσε: «Είμαι πολύ συγκινημένος που βρίσκομαι ανάμεσά σας απόψε. Η Ελλάδα μας κάνει περήφανους ακόμα και ανάμεσα στα παραρτήματα του Make-A-Wish παγκοσμίως! Δεν φανταζόμουν ότι υπάρχουν τόσοι άνθρωποι και εταιρείες που μας υποστηρίζουν με τόση αγάπη!»

Με την παρουσία του τίμησε την εκδήλωση και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας άμεσα και με χαρά στην πρόσκληση του οργανισμού να βραβεύσει την Ελληνική Αστυνομία. Με συγκίνηση μίλησε ως πατέρας βάζοντας τον εαυτό του στην θέση οποιουδήποτε γονέα ευχής, και καλωσόρισε τον μικρό Αναστάση και όλα τα παιδιά ευχής – αστυνομικούς στο Σώμα! Η Πρέσβειρα του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), Φαίη Σκορδά, ήταν παρούσα στην εκδήλωση και ανέφερε τη σημαντικότητα του να υποστηρίζει ο καθένας εθελοντικά με όποιο τρόπο μπορεί, ενώ η Πρόεδρος του οργανισμού, Υβέτ Κοσμετάτου, αναφέρθηκε στην ατέρμονη προσπάθεια των νεραϊδών για την εκπλήρωση των ευχών των παιδιών που το έχουν ανάγκη κατά τη διάρκεια των δύσκολων ετών που πέρασαν.

Τέλος, η Ζήνα Κουτσελίνη έφερε στο μυαλό της συγκινημένη την πρόσφατη εκπλήρωση της ευχής της Μαρίνας μα, ενώ έκπληξη για όλα τα παιδιά ευχής που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ήταν οι Wishmakers, Gianuba22, Fraoules22, Panos Dent και η Κωνσταντίνα! Πιστοί στο έργο του οργανισμού και όπως πάντα με σεβασμό, έχοντας εκπληρώσει πλήθος ευχών, μας μίλησαν με ταπεινότητα και αγάπη για όλα τα παιδιά ευχής και υποσχέθηκαν να παραμείνουν στο πλευρό μας. Η βραδιά έκλεισε με τη μελωδική φωνή της Αλέξιας, η οποία τίμησε την εκδήλωση με παρουσία της και τραγούδησε «Κανένας δεν μας σταματά», τραγούδι που αφιέρωσε η Σάντρα Ζαφειρακοπούλου στην ομάδα γραφείου!

Η βραδιά του Ευχαριστώ διεξήχθη με την πολύτιμη υποστήριξη:

Χορηγοί: DryLog, ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ - Hausbrandt, Affidea. Υποστηρικτές: e-food, Hellenic Duty Free Shops, Arla, Κωτσόβολος, Gerolymatos International, ΔΕΔΔΗΕ, Papapostolou Healthcare Technologies, Lala Louza, Βασιλική Στεργιούλα & ΣΙΑ ΕΕ, Bitdefender, Φρεσκούλης. Χορηγοί σε είδος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Intercatering, Partner Plus – Hasbro, Wedding Scene, Airotel Group of Hotels, Fresh, GOD – Hill and Knowlton

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άγγελο Χασάπογλου για την επιμέλεια του δρώμενου της βραδιάς και τη Χρύσα Κλουβά για την επιμέλεια της απόδοσης, καθώς και στην ομάδα της και τα Μέλη της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών.

Δεν είναι απλά μια ευχή. Είναι πολλά παραπάνω.

Είναι φως στο σκοτάδι. Είναι δύναμη. Είναι ελπίδα. Είναι ζωή.