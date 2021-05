Το Ίδρυμα Ωνάση στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2021 | 17:00-17:55 | ΣΕ LIVE STREAMING

Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου για τις Μεταμοσχεύσεις και πόσο θα συμβάλλει στην αλλαγή του μεταμοσχευτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας; Ένα μεγάλο βήμα στον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα είναι κοντά στην πραγματοποίησή του. Η μελέτη του σχεδίου ολοκληρώνεται από την ομάδα του London School of Economics και του Imperial College London και οι βασικοί συντελεστές του έργου περιγράφουν το πλαίσιο των προτάσεων που αναμένεται να οδηγήσει τις Μεταμοσχεύσεις σε μια νέα εποχή. Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση δράσεων, το Ίδρυμα Ωνάση στέκεται αρωγός στο έργο της Πολιτείας και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) και συμβάλλει στην ανοικοδόμηση του τομέα των μεταμοσχεύσεων στη χώρα.

Τη συζήτηση διοργανώνει το Ίδρυμα Ωνάση.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

Ιωάννης Ν. Μπολέτης

Πρόεδρος Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και Διευθυντής του Τμήματος Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης στο ΓΝΑ “Λαϊκό”

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Βασίλης Κοντοζαμάνης

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου

Πρόεδρος Ιδρύματος Ωνάση

Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης

Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) - Δ/ντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής & Δ/ντής Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος-ΓΝΑ “Λαϊκό”

Βασίλειος Παπαλόης

Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων στο Imperial College London και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων

Ηλίας Μόσιαλος

Καθηγητής της πολιτικής της Υγείας και Διευθυντής του LSE Health

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

Το 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στο Ζάππειο Μέγαρο, πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή, καθώς στις εκδηλώσεις του θα συμμετέχουν περισσότεροι από 1000 ομιλητές από 42 χώρες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία. Σε μία σημαντική χρονιά για την Ελλάδα, σε συμβολικό επίπεδο, η φετινή διοργάνωση του Φόρουμ των Δελφών αγκαλιάζει θεματικά τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

