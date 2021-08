Το Νέο Βιβλίο του Καθηγητή Π. Ε. Πετράκη από τον εκδοτικό οίκο Palgrave McMillan

Μόλις εκδόθηκε το νέο βιβλίο του Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Πετράκη από τον εκδοτικό οίκο Palgrave McMillan (ISBN 978-3-030-81017-7) με τίτλο « Greek Culture After the Financial Crisis and the Covid-19 Crisis. An Economic Analysis », το οποίο μέσα από 16 κεφάλαια μελετά την εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης, δράσης και συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης του 2008 και της κρίσης της πανδημίας του Covid-19. Μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων, όπως έχουν καταγραφεί για τουλάχιστον μια δεκαετία, και χρησιμοποιώντας την ελληνική οικονομία ως μελέτη περίπτωσης, οι συγγραφείς εξετάζουν τις αλλαγές στο κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, την όλο και μεγαλύτερη αποφυγή κινδύνου και τις αλλαγές στη ψυχολογία και την ανθρώπινη δράση των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων που παρουσιάζονται στην ανάλυση του βιβλίου προέρχονται από πανελλαδικές προσωπικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά με χρήση έντυπου ερωτηματολογίου, οι οποίες διεξήχθησαν από την εταιρία δημοσκοπήσεων «Μέτρον Analysis» σε δύο κύματα. Το πρώτο κύμα διεξήχθη σε δείγμα 800 ατόμων από τις 15/11/2019 έως τις 8/12/2019 και το δεύτερο κύμα διεξήχθη επίσης σε δείγμα 800 ατόμων τον Οκτώβριο του 2020.

Το βιβλίο εμπίπτει εντός της ευρύτερης σειράς βιβλίων της Palgrave MacMillan με τίτλο «The Political Economy of Greek Growth up to 2030» η οποία αναλύει τις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής πολιτικής οικονομίας μελετώντας έννοιες όπως η βιωσιμότητα, η βιώσιμη διακυβέρνηση και η πολιτική λειτουργία, η οικονομική συμπεριληπτικότητα, οι πολιτισμικές συμπεριφορές που προωθούν τη μεγέθυνση και η δυναμική οικονομική ανάπτυξη, μέσω μιας εξελικτικής προσέγγισης.