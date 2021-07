Το Πανεπιστήμιο Frederick πραγματοποιεί Ημέρες Γνωριμίας στην Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Frederick στην Κύπρο, διοργανώνει Ημέρες Γνωριμίας στην Ελλάδα με σκοπό την ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών του και τις προοπτικές απασχόλησης των φοιτητών του. Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Frederick αποτελεί μια ιδανική επιλογή για φοιτητές από την Ελλάδα καθώς προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση, αναγνωρισμένα πτυχία και προσιτά δίδακτρα. Οι Ημέρες Γνωριμίας θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 3 και 10 Ιουλίου σε 11 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και στο πλαίσιό τους οι ενδιαφέρομενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις Σχολές και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick και τις επιλογές καριέρας, για τη ζωή στην Κύπρο και για τις ειδικές εκπτώσεις για τους εξ Ελλάδος φοιτητές/τριες.

Ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick διατηρεί μακρόχρονη παρουσία στην Ελλάδα με γραφείο διασύνδεσης στο κέντρο της Αθήνας, στελεχωμένο από εξειδικευμένους λειτουργούς για παροχή ενημέρωσης και εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Με ιστορία πέραν των 50 χρόνων, κατά τη διάρκεια της οποίας πρωτοστατεί στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Επιπλέον, έχει την πρώτη θέση ανάμεσα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και την 201η θέση ανάμεσα σε 1070 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στη γενική κατάταξη του παγκόσμιου συστήματος αξιολόγησης πανεπιστημίων U-Multirank. Πρόκειται για το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο το οποίο λειτουργεί σε δύο πόλεις, Λευκωσία και Λεμεσό, με πέντε Σχολές που προσφέρουν περισσότερα από 80 πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στους τομείς της Υγείας, της Μηχανικής, της Ναυτιλίας, των Τεχνών, της Επικοινωνίας και ΜΜΕ, της Πληροφορικής, της Αρχιτεκτονικής, της Διοίκησης, των Επιστημών της Αγωγής και των Κοινωνικών Επιστημών.

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει επίσης ποιοτικά εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών με βάση διεθνή πρότυπα. Γι’ αυτό τον λόγο βρίσκεται ανάμεσα στα λίγα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη στα οποία έχει απονεμηθεί το E-xcellence Label for Associates in Quality από το European Association of Distance Teaching Universities – EADTU, μια διάκριση που αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα της προσφερόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι Ημέρες Γνωριμίας θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:





ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Παρασκευή-Σάββατο 2-3 Ιουλίου, 10:00-20:00, MANDRINO HOTEL (Εγνατίας 29 & Αντιγονιδών 2)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Κυριακή 4 Ιουλίου, 10:00-20:00, ΒΥΖΑΝΤΙΟ HOTEL (Βοημούνδου - Δόμπολη & Δωδώνης)

ΛΑΡΙΣΑ: Δευτέρα 5 Ιουλίου, 10:00-20:00, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛ (Ρούσβελτ 14)

ΧΑΝΙΑ: Τρίτη 6 Ιουλίου, 11:00-20:00, KYDON HOTEL (Πλατεία Σοφ. Βενιζέλου και Στρ. Τζανακάκη 2)

ΡΕΘΥΜΝΟ: Τετάρτη 7 Ιουλίου, 11:00-20:00, Achillion Palace (Κ. Γιαμπουδάκη 27)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Πέμπτη 8 Ιουλίου, 11:00-20:00, Εκπαιδευτικός Όμιλος ekΜάθησις (Χρυσοστόμου 6)

ΡΟΔΟΣ: Παρασκευή-Σάββατο 9-10 Ιουλίου, 17:00-20:00 - 10:00-18:00, Εκπαιδευτικός Όμιλος Anosis (Αθηνών 35, Ανάληψη)

ΛΑΜΙΑ: Δευτέρα 12 Ιουλίου, 10:00-20:00, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΘΙΑ (Β. Ανδρεαδάκη 1)

ΠΑΤΡΑ: Παρασκευή 9 Ιουλίου, 10:00-20:00, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ASTIR (Aγίου Ανδρέου 16)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Σάββατο 10 Ιουλίου, 10:00-20:00, OSTRIA HOTEL (Ναυαρίνου 95)

ΑΘΗΝΑ: Πανεπιστημίου 57 (Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Frederick)

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και διευθέτηση προσωπικής συνάντησης μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 210 3311288 ή να στείλετε σχετικό email στο [email protected]