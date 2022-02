Το Rewire 2022 ολοκληρώθηκε, δίνοντας…ρεύμα και παλμό!

Το Rewire 2022, το πρώτο event υπαρξιακής αναζήτησης της νεοσύστατης κοινότητας του Rewire, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, μέσα σε μία ατμόσφαιρα…ηλεκτρισμένη και εκρηκτική! Στις 29 και 30 Ιανουαρίου, δεκατρείς ομιλητές-αναζητητές βρέθηκαν στη virtual σκηνή του Rewire και άνοιξαν τη συζήτηση με τους συνολικά 900 συνδεδεμένους συμμετέχοντες γύρω από κοινές σκέψεις, βαθύτερους προβληματισμούς και πνευματικές αναζητήσεις.





Ο στόχος του event ήταν πολλαπλός. Μέσα από τέσσερις θεματικές ενότητες γεμάτες από συζητήσεις, βιωματικές ασκήσεις και ομιλίες, η εκδήλωση είχε σκοπό να βοηθήσει όσους την παρακολούθησαν να γνωρίσουν λίγο καλύτερα τον εαυτό τους, να συνδεθούν με τον σκοπό τους και τις επιθυμίες τους και να “ανακαλωδιώσουν” την χρονιά που έρχεται, ώστε να μην είναι ακόμα μία χρονιά αβεβαιότητας, φόβου και αναβλητικότητας.





Τι ακριβώς έγινε στο Rewire;

Με λίγα λόγια, ήρθε ο εαυτός μας στο επίκεντρο, και συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη μας να τον ακούμε και να τον αγαπάμε. Σε αυτό συνέβαλαν οι καλεσμένοι ομιλητές κάθε θεματικής ενότητας, οι οποίοι μοιράστηκαν ανοιχτά την αλήθεια τους, την εμπειρία τους, τις γνώσεις και τις εσωτερικές τους ανησυχίες.





Το event άνοιξε ο Βασίλης Βασιλειάδης, εμπνευστής του Rewire και κεντρικός συντονιστής της διοργάνωσης, ο οποίος μέσα από την άσκηση του “Life CV”, βοήθησε τους συμμετέχοντες να καταγράψουν και να συνειδητοποιήσουν την πορεία της ζωής τους μέχρι σήμερα, συνδέοντας έτσι τους συμμετέχοντες με το ίδιο τους το βίωμα, το οποίο συχνά παραβλέπουμε. Στη συνέχεια, μέσα από μία δυνατή βιωματική άσκηση, οι συμμετέχοντες εντόπισαν ποιά είναι τα στοιχεία εκείνα που τους πηγαίνουν μπροστά και εκείνα που τους κρατανε πίσω, ποια είναι δηλαδή τα πανιά και ποιες οι άγκυρες στην πορεία της ζωής τους.





Η Βανέσα Ράφτη και η Άρτεμις Λαμπρινίδη πήραν τη σκυτάλη για άλλη μία βιωματική άσκηση που έχει τις ρίζες της στην Ιαπωνική φιλοσοφία και ακούει στο όνομα “ikigai” (= “λόγος για να ζεις»). Μέσα από τις οδηγίες τους, οι συμμετέχοντες βρήκαν το Ikigai τους, ήρθαν δηλαδή ένα βήμα πιο κοντά στο να εντοπίσουν και να συνδεθούν με τον δικό τους σκοπό ζωής, και να αποκτήσουν μία καθαρότερη εικόνα για τον προορισμό τους.





Την πρώτη ομαδική συζήτηση άνοιξαν ο Στέφανος Ξενάκης (Συγγραφέας) και η Έλενα Δομαζάκη (Ιδιοκτήτρια Εταιρείας Παραγωγής και Brand Consulting), οι οποίοι μίλησαν για τον τρόπο που οι ίδιοι ανακάλυψαν, δημιούργησαν, θυμήθηκαν αυτό που πραγματικά ήθελαν και, μέσα από ασκήσεις, παρότρυναν τον κόσμο να εντοπίσει, βήμα-βήμα, τον δικό του πραγματικό στόχο, τις δικές του επιθυμίες, αλλά και να θέσει στόχους εφικτούς και ρεαλιστικούς, πάντα ως προϊόν ενδοσκόπησης και έμπνευσης. Κοινός άξονας πορείας σε όλη αυτή τη διεργασία, ήταν η εμπιστοσύνη (στον εαυτό μας, στους άλλους, στο σύστημα και, τελικά, στην ίδια τη ζωή).





Στη virtual σκηνή του Rewire, ανέβηκαν αμέσως μετά η Δάφνη Καραβοκύρη (Δημοσιογράφος και Παρουσιάστρια στην ΕΡΤ), η Έλενα Δομαζάκη και ο Δημήτρης Πλατανιάς (Σκηνοθέτης, Συγγραφέας, Παραγωγός, Ιδιοκτήτης της Afterlife Pictures) οι οποίοι έκαναν μία μακρά συζήτηση για τα στερεότυπα, στην οποία ο καθένας, μέσα από το δικό του βίωμα ανέδειξε το ότι τα στερεότυπα δεν επηρεάζουν μόνο τη γνώμη μας για τους άλλους, αλλά, τελικά, και τη γνώμη που έχουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας.





Τη δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης άνοιξε η γνωστή Fitness & Yoga Instructor Νίκη Πετρουλάκη σε μία σειρά από ασκήσεις που επανασύνδεσαν σώμα και καρδιά, ώστε να είναι και τα δύο εύφορα στη θετική αλλαγή. Αμέσως μετά, η Μαρία Μπακοδήμου, η Εύα Επιτροπάκη (Ιδρύτρια, CEO, Jam Jar), ο Κωνσταντίνος Κίντζιος (Business Development Director, ReGeneration) και ο Αλέξανδρος Φράγκος (Global Insights Manager, Google) μίλησαν για την επαγγελματική μας ταυτότητα, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να αποδώσουν στο επάγγελμα την βαρύτητα που του αρμόζει, χωρίς να καθορίζονται πλήρως από αυτό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αλέξανδρος Φράγκος, “Σημασία δεν έχει να αγαπάς τη δουλειά σου, αλλά να αγαπάς εσένα στη δουλειά σου”.





Ακολούθησε μία ομάδα από τρεις ετερόκλητους ανθρώπους, που μίλησαν για τις σχέσεις, ξεκινώντας από τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας και καταλήγοντας στη σχέση μας με τους άλλους. Η Ίρις Κρέμερ (Ψυχολόγος, Σεξολόγος), ο Δημήτρης Κανέλλης (Δημιουργός Thank you Next) και ο Χρήστος Παπανίκας (Συνιδρυτής Men of Style) μέσα από τις απόψεις και τα βιώματά τους καθοδήγησαν τη συζήτηση για τον εαυτό, τον έρωτα και τις συγκρούσεις, καταλήγοντας στο ότι “δύο άνθρωποι δεν κάνουν σχέση για να γίνουν ένα, μα για να δημιουργήσουν από κοινού (και όχι μαζί, έχει διαφορά) κάτι νέο, ώστε να γίνουν τρία!”.





Η μέρα συνέχισε με την Άρτεμις και το προσωπικό της ταξίδι που πυροδότησε το δικό της Rewire, εμπνέοντας τους συμμετέχοντες και παρακινώντας τους να ξηλώσουν όλα εκείνα τα καλώδια που δεν λειτουργούν πια και να δημιουργήσουν νέες συνδέσεις. Στο τέλος της ημέρας, η Modern Yogic Lifestyle and Meditation Coach Swami Nirvikalpa (Όλγα Αλεξίου) μοιράστηκε μαζί μας μερικές ασκήσεις αναπνοής και μας καθοδήγησε σε έναν 20λεπτο διαλογισμό που μας βοήθησε να αποσυνδεθούμε από όσα μας αποσπούν την προσοχή και να έρθουμε σε επαφή με εκείνα που έχουν πραγματική σημασία. Μόνο λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να δούμε τον κόσμο να συγκινείται και να βιώνει μία εμπειρία για τον ίδιο πρωτόγνωρη, κατά την οποία το σώμα και η ψυχή, με όχημα την αγάπη, έγιναν ένα.





Μπορούμε να πούμε ότι το event κατάφερε τον σκοπό του;

Ζητήθηκε από όσους το παρακολούθησαν να περιγράψουν όσα βίωσαν στο Rewire με μία λέξη και οι απαντήσεις που ξεχώρισαν ήταν ΈΜΠΝΕΥΣΗ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ, αλλά και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.





Στον απόηχο της διοργάνωσης, ο Βασίλης Βασιλειάδης, εμπνευστής και κεντρικός συντονιστής του Rewire, σημείωσε ότι “το επίκεντρο της εκδήλωσης ήταν η σχέση του καθενός με τον εαυτό του σε ένα υπαρξιακό επίπεδο. Θέλαμε να αφυπνίσουμε αυτή τη σχέση στον καθένα, να τη φωτίσουμε, για να ξεκινήσουμε ξανά να τη δουλεύουμε όλοι μέσα από τη διάσταση του «ποιος είμαι» . Όπως ειπώθηκε και στη διάρκεια των συζητήσεων του Rewire, αντί να κάνουμε λίστες με το τι χαρακτηριστικά θέλουμε να έχει ο άλλος σε μία ιδανική για εμάς σχέση, ας κάνουμε λίστες με πως θέλουμε ΕΜΕΙΣ να είμαστε σε αυτή τη σχέση. Και η εκδήλωση αυτή ελπίζουμε να ήταν καθοριστική για να ξεκινήσει αυτή τη δημιουργική και απόλυτα εσωτερική αναζήτηση του καθενός από εμάς”.





Από την πλευρά της, η Άρτεμις Λαμπρινίδη, συντονίστρια του Rewire, ανέφερε ότι “σε σχεδόν ενάμισι μήνα, οκτώ άνθρωποι που δεν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, με μηδέν budget και από απόσταση, δημιούργησαν κάτι τόσο impactful. Χωρίς προσδοκίες, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς δεύτερες σκέψεις, με κοινές αξίες και μοναδικό κοινό σκοπό την προσφορά, την επικοινωνία και τη σύνδεση με τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Αν καταφέραμε να δημιουργήσουμε αυτό, μπορούμε να κάνουμε και πολλά άλλα. Πλέον το πιστεύω.”





Δε θα μπορούσαμε να μην ευχαριστήσουμε τους συμμετέχοντες που αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία με την ενεργή συμμετοχή τους και την θέρμη που έγιναν ένα με τους ομιλητές και την ομάδα διοργάνωσης. Τους ευχαριστούμε που εκτέθηκαν, που δέχθηκαν να νιώσουν ευάλωτοι, ανοίγοντας την κάμερα και μοιράζοντας μαζί με όλους τις δικές τους εμπειρίες.





Βέβαια, τίποτα από όλα τα παραπάνω δε θα ήταν εφικτό χωρίς την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη των εταιρειών EventPlus , η εμπειρία της οποίας ήταν καθοριστική σε όλο το οπτικό κομμάτι των ημερών της εκδήλωσης και τον συντονισμό του event, Avitron για την παροχή του εξοπλισμού και του προσωπικού που υποστήριξε τη σύνδεση όλων μας, Conferience που κατέστησε εφικτή την αλληλεπίδραση μας, KeyBooks που δημιούργησε το workbook προς τους συμμετέχοντες, MathStudio για την φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης και CuePoint για την βιντεογράφηση της εκδήλωσης. Όλοι μαζί, κατέστησαν δυνατή την online επανακαλωδίωσή μας, μα το έκαναν και με τρόπο που ανέβασε τη διάθεση, την ποιότητα, και το τελικό αποτέλεσμα σε βαθμό εκπληκτικό!





Όσο για το Rewire, ακούγεται έντονα ότι θα επιστρέψει. Αλλωστε το Rewire δεν ειναι ένα απλό event, είναι ένα Community. Μία κοινότητα ανθρώπων με αγάπη για τον εαυτό τους και για τη ζωή. Οπότε ναι, αυτό το δελτίο τύπου εξυπηρετεί και ως δέσμευση ότι η ομάδα του Rewire θα επιστρέψει με νέες δράσεις, η πολυκατοικία θα γίνει γειτονιά που θα εξαπλωθεί και θα σαρώσει τον κόσμο με καλώδια, νέες συνδέσεις και μάχιμη διάθεση για μία μέρα, εβδομάδα, χρονιά που θα είναι έστω και 1% καλύτερη.





Μάθετε περισσότερα για το Rewire Community και εγγραφείτε στην κοινότητα για να ενημερώνεστε πρώτοι για κάθε επόμενη διοργάνωση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.rewire.community.





