Unwrap the magic of the Festive Season in Academias Hotel

Kαλωσορίζουμε την πιο λαμπερή περίοδο της χρονιάς!

Περίοδος γιορτής με φίλους και την οικογένειά μας, περίοδος ανάπαυσης και χαλάρωσης όπου όλοι έχουμε το ακαταλόγιστο να κανακέψουμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας. Αυτές τις μαγικές ημέρες, όλοι εμείς στο Academias Hotel έχουμε ετοιμάσει για εσάς τις πιο εορταστικές και μοναδικές εμπειρίες αυτών των Χριστουγέννων.

ADVERTISING To Academias Hotel θα αποτελέσει το εφαλτήριο σημείο για να απολαύσετε την εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης στο έπακρο. Festive Plato Bar & Lounge Aυτό το Δεκέμβριο αφεθείτε στο γιορτινό all day hotspot του ξενοδοχείου μας Plato Bar! Απολαύστε τα νέα μας signature cocktails που δημιούργησαν οι expert mixologists μας ειδικά για την εορταστική περίοδο. Tα ευφάνταστα The Polar Express & Santa’s Naughty List κοκτέιλ μας σας περιμένουν να τα γευθείτε ιδανικά σε συνδυασμό με το Χριστουγεννιάτικό μας μενού που περιλαμβάνει πιάτα όπως Βελούδινη Σούπα Κολοκύθας με τζίντζερ, Αρνίσια Παϊδάκια γαλλικής κοπής αλλά και το μοναδικής γεύσης επιδόρπιο Κάστανου με Ρούμι.

Το Plato Bar αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για ένα διάλειμμα από τα ψώνια σας στο κέντρο της πόλης, για να φιλοξενήσετε τη Secret Santa γιορτή του γραφείου σας, ακόμα και για after office μαζώξεις απολαμβάνοντας είτε ένα ζεστό ποτήρι Gluhwein, είτε μια ζεστή κούπα σοκολάτας σε ιδιαίτερες γεύσεις από την Chocolanelle της Illy. Kρατήσεις στο +30 21036 70000 ή [email protected] Xριστουγεννιάτικη απόδραση στην πόλη Αυτές τις γιορτές προσφέρετε στους αγαπημένους σας την απόλυτη εμπειρία του Academias Hotel. Kάντε κράτηση το Χριστουγεννιάτικο πακέτο διαμονής “It’s beginning to look like Christmas” και απολαύστε μια απόδραση σε μοναδικής αισθητικής και design δωμάτια που θα σας μείνει αξέχαστη. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ Για τις κρατήσεις σας επικοινωνήστε με: [email protected] ή μέσω marriott.com ΝΥΧ_ΜΑS Γιορτές με στυλ & λάμψη στο NYX Rooftop Japanese Fusion Gastrobar. Αφεθείτε στο γιορτινό πνεύμα των ημερών και απολαύστε με τους αγαπημένους σας το «Υοur Holiday Spritz” κοκτέιλ σας σε συνδυασμό με μοναδικές γαστρονομικές εκπλήξεις καθ’όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο ΝΥΧ Χαρείτε τη μαγικά λαμπερή παραμονή Πρωτοχρονιάς σε ένα από τα καλύτερα Roof tops της Αθήνας. Δειπνήστε με τη μαγευτική θέα της ολόφωτης Ακρόπολης και τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και υποδεχτείτε το νέο έτος με πιάτα εμπνευσμένα από την Ιαπωνική fusion κουζίνα. Ο ταλαντούχος σεφ μας Δημήτρης Κότσαλης θα σας προσφέρει μια ανεπανάληπτη γαστρονομική εμπειρία 5 πιάτων, μαζί με εμπνευσμένα κοκτέιλ και κρασιά συνοδευόμενη από τις μουσικές επιλογές του resident DJ μας. Κρατήσεις & Ομαδικές Κρατήσεις: T: +30 698 151 8000 , E: [email protected] Ανοιχτά από τις 6 μ.μ. New Years’ Εarly Breakfast στο εστιατόριο Symposium 06:00πμ – 12:00μμ O καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει η Νέα Χρονιά μετά από μια βραδιά γιορτής και διασκέδασης! Aπολαύστε το πρωινό σας επιλέγοντας ανάμεσα σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις ως επίσης και το λαχταριστό a la carte menu με πιάτα όπως Εggs Benedict, αφράτα Pancakes και πολλές ακόμα εκλεκτές γεύσεις. Kρατήσεις στο +30 21036 70000 ή [email protected] Spoil yourself at Pnoe Wellness Spa Λίγο πριν τις γιορτινές ημέρες κάντε ένα δώρο στο εαυτό σας και αφεθείτε στην φροντίδα του Pnoe SPA. Οι ιδιαίτερες θεραπείες με στοιχεία & συστατικά της Ελληνικής φύσης υπόσχονται να εντυπωσιάσετε με την λαμπερή σας εμφάνιση! Κρατήσεις στο +30 210 36 70000 ή [email protected] The Gifting Experience Mοιραστείτε με τους αγαπημένους σας την απόλυτη εμπειρία του Academias Hotel. Χριστουγεννιάτικα πιάτα και signature cocktails ειδικά σχεδιασμένα για τις γιορτινές ημέρες στο Plato all-day Bar, το ιδιαίτερα απολαυστικό δείπνο παραμονής Πρωτοχρονιάς στο ΝΥΧ rooftop με φόντο την ολόφωτη Ακρόπολη, ένα χαλαρωτικό ταξίδι ευεξίας στο Pnoe Spa ή ακόμα και ένα weekend stay, θα προσφέρουν μόνο χαρά αυτές τις ημέρες. Η Academias Hotel Gift Card σχεδιάστηκε αποκλειστικά για αυτό το σκοπό δίνοντας την ευκαιρία στους αγαπημένους σας να απολαύσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων εντός του ξενοδοχείου μας. Επικοινωνήστε με το Front Desk στο +30 210 36 70000 ή [email protected] Στοιχεία Eπικοινωνίας: Academias Hotel, Autograph Collection Aκαδημίας 38, 106 72 Koλωνάκι T: +30 210 36 70000 – E: [email protected] IG @academiashotel, @nyxathens

SHARE: