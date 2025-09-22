Απόκτησε το Μεταπτυχιακό σου Εξ Αποστάσεως από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος – Με Ποιότητα, Ευελιξία και Διεθνή Αναγνώριση

Σε μια εποχή που η επαγγελματική εξέλιξη και η δια βίου μάθηση αποτελούν αναγκαιότητα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος (NUP) προσφέρει σε φοιτητές και επαγγελματίες την ευκαιρία να αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εξ αποστάσεως, με ευελιξία και χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Ποιοτικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε Σύγχρονους Τομείς

Το NUP διαθέτει μια ευρεία γκάμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών σπουδών που καλύπτουν τις πιο επίκαιρες επιστημονικές και επαγγελματικές ανάγκες. Ανάμεσα στα προγράμματα περιλαμβάνονται:

Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (MSc) – κοινό πρόγραμμα με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δημόσια Διοίκηση (MPA) — εξ αποστάσεως, με κατευθύνσεις:

– Γενική Διοίκηση

– Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

– Εκπαιδευτική Διοίκηση

Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια (MSc)

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MBA)

Εγκληματολογική Λογιστική (MSc) — κοινό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc)

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση (MSc)

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (MA)

Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία (MSc)

Τραπεζική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις (MSc)

Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα (MSc)

Ψηφιακό Μάρκετινγκ (MSc)

Διεθνής Διοίκηση Αειφορίας (MSc)

Διοίκηση Έργου (MSc) — κοινό πρόγραμμα με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα με βάση τις αρχές της εφαρμοσμένης γνώσης και προσφέρουν στους αποφοίτους ουσιαστικά εφόδια για την αγορά εργασίας.

Απόλυτη Ευελιξία με Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Με τη χρήση μίας κορυφαίας online εκπαιδευτικής πλατφόρμας (LMS), οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε:

Διαδραστικά μαθήματα και ζωντανές διαλέξεις

Μαγνητοσκοπημένο εκπαιδευτικό υλικό

Συνεχή επικοινωνία με διδάσκοντες και συμφοιτητές

Εργασίες, role-play σενάρια και πρακτική γνώση

Η ασύγχρονη παρακολούθηση επιτρέπει στον φοιτητή να διαμορφώσει το δικό του πρόγραμμα, χωρίς περιορισμούς από τον τόπο ή τον χρόνο.

Διεθνής Αναγνώριση και Ακαδημαϊκή Αριστεία

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ. Το πανεπιστήμιο επιπλέον έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και το ΔΠΘ, ενώ διατηρεί σχέσεις και με κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Από το 2022 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων EMERGE, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή ολοκλήρωση.

Υποστήριξη και Καθοδήγηση

Κάθε φοιτητής/τρια έχει δίπλα του ακαδημαϊκούς συμβούλους και διοικητική υποστήριξη, με στόχο την εύρυθμη φοίτηση, την επαγγελματική καθοδήγηση και την προσωπική εξέλιξη.

Σπουδές για το μέλλον σου, από όπου κι αν βρίσκεσαι

Αν εργάζεσαι, ζεις εκτός αστικών κέντρων ή αναζητάς ένα πρόγραμμα που να σου προσφέρει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών με διεθνές κύρος και ευελιξία, τότε το NUP είναι η ιδανική επιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις:

https://www.nup.ac.cy/gr/