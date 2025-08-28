Back to Work / Back to School: Προληπτικές Eξετάσεις για μικρούς και μεγάλους από τη Euromedica

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και λίγο πριν επιστρέψουμε πλήρως στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε μια δυναμική επανεκκίνηση. Φυσικά, σύμμαχός μας για κάτι τέτοιο είναι η φροντίδα της υγείας μας.

Πέρα από τη σωστή διατροφή και την άσκηση, οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία που έχουν οι διαγνωστικές εξετάσεις. Η έναρξη της νέας επαγγελματικής και σχολικής χρονιάς αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για έναν πλήρη προληπτικό έλεγχο.

Με την αξιοπιστία που τον χαρακτηρίζει κι αναγνωρίζοντας την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, ο όμιλος Euromedica προσφέρει και φέτος μια σειρά από ειδικά διαμορφωμένα πακέτα προληπτικών εξετάσεων “Back to Work & Back to School” για μεγάλους και μικρούς , δίνοντας τη δυνατότητα σε ενήλικες και παιδιά να ξεκινήσουν τη νέα σεζόν με ασφάλεια, γνώση και φροντίδα για τον εαυτό τους.

Τι περιλαμβάνουν τα πακέτα;

Πακέτο Αιματολογικών εξετάσεων για γενικό έλεγχο υγείας

για γενικό έλεγχο υγείας Πακέτο Καρδιολογικού ελέγχου με εξέταση από κλινικό ιατρό (στα διαγνωστικά κέντρα που διαθέτουν καρδιολογικό τμήμα)

με εξέταση από κλινικό ιατρό (στα διαγνωστικά κέντρα που διαθέτουν καρδιολογικό τμήμα) Συνδυαστικό πακέτο που περιλαμβάνει αιματολογικό και καρδιολογικό έλεγχο

Συνδυαστικό πακέτο ενός ενήλικα και ενός παιδιού, σε ειδική οικογενειακή τιμή

Χορήγηση βεβαίωσης αθλητικής ικανότητας για την έναρξη των αθλητικών σας δραστηριοτήτων, εφόσον ζητηθεί

Σημειώνεται ότι οι προσφορές αυτές ισχύουν για όσους επικοινωνήσουν και προγραμματίσουν το ραντεβού τους από την Δευτέρα 25 Αυγούστου έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με απόλυτη ευκολία χωρίς παραπεμπτικό ιατρού σε οποιοδήποτε από τα Διαγνωστικά Κέντρα του ομίλου.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» του ομίλου Euromedica, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της φροντίδας σε κάθε ελληνική οικογένεια.

Μην αφήνετε την υγεία σας για «αργότερα». Η Euromedica σας δίνει τα εργαλεία για να φροντίσετε τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, με την αξιοπιστία ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.