Ανταγωνισμός και στις επενδύσεις από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Συνεχίζουν με αμείωτη ένταση οι μεγάλοι του κλάδου να διαθέτουν κεφάλαια στη δημιουργία καταστημάτων αλλά και σε σύγχρονες υποδομές logistics και τεχνολογικά εργαλεία.

Ως κλάδος με μεγάλο μερίδιο στην εγχώρια κατανάλωση ο τομέας του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων βρίσκεται στο επίκεντρο, αποτελώντας «βαρόμετρο» της ελληνικής οικονομίας.

Από τη μια πλευρά ο πληθωρισμός, η ακρίβεια σε τελικά προϊόντα και το επιβαρυμένο καταναλωτικό εισόδημα, από την άλλη οι κρατικές νομοθετικές και μη παρεμβάσεις έχουν δημιουργήσει συνθήκες διαρκούς εγρήγορσης για τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ, οι οποίες παρά τα πολύ πιεσμένα περιθώρια κέρδους τους δεν έχουν σταματήσει να επενδύουν. Η εξήγηση για την παραπάνω τακτική όπως συνομολογούν οι παράγοντες της αγοράς είναι αφενός ο σκληρός ανταγωνισμός αλλά και οι υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), από τους ισολογισμούς των 35 μεγαλύτερων αλυσίδων προκύπτει ότι την τριετία 2021-2023 επενδύθηκαν 1,425 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι το 2024 προστέθηκαν επιπλέον 650 εκατ. ευρώ. Το 78% των σχεδόν 2 δις.ευρώ που δαπανήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια αφορούν σε αγορές ακινήτων (οικοπέδων και κτιρίων) και σε συνακόλουθα τεχνικά έργα. Σημειώνεται ότι στις επενδύσεις σε ακίνητα το 70% αφορά το δίκτυο των καταστημάτων (ανακαινίσεις και προσθήκη νέων σημείων), ενώ το υπόλοιπο 30% αφορά τις εγκαταστάσεις logistics.

Πέρα από τις μικρής ή μεγάλης κλίμακας κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, ή αυτές που δρομολογούνται για το μέλλον, οι αλυσίδες συνεχίζουν το επενδυτικό τους πρόγραμμα και φέτος δαπανώντας σημαντικά κεφάλαια.

Ενδεικτικά είναι τα προγράμματα που «τρέχουν» οι μεγάλοι παίκτες του κλάδου αλλά και η στόχευση των κεφαλαίων.

Ο leader του κλάδου, η αλυσίδα Σκλαβενίτης υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους 280 εκατ. ευρώ για τη διετία 2024-2025. Σε συνέχεια επενδύσεων 119 εκατ. ευρώ το 2023 όπου η εταιρεία πρόσθεσε στο δυναμικό της τέσσερα καταστήματα της Γέγος στην Ανατολική Αττική, οκτώ καταστήματα της αλυσίδας AS Αγορά στη Λάρισα, αλλά και την εξαγορά της εταιρείας Παπαντωνίου στην Κύπρο, η εταιρεία μέσα στο 2025 απέκτησε νέα ακίνητα (σ.σ. μισθωμένα και ιδιοχρησιμοποιούμενα) από την Prodea Investments. Επιπλέον προχωρά στην ανάπλαση του ακινήτου όπου στεγαζόταν το παλιό εργοστάσιο της Πίτσος στου Ρέντη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα πολυχώρο εμπορίου. Οι επενδύσεις της Σκλαβενίτης αφορούν επίσης στη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου κέντρου διανομής 125.000 τ.μ. στην Αττική, στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υποδομών logistics, καθώς και στη βελτίωση των υπηρεσιών e-commerce.

Η AB Βασιλόπουλος προχωρά στο μετασχηματισμό του δικτύου της με τη μετατροπή εταιρικών καταστημάτων σε franchise, αλλά και στη δημιουργία νέων σημείων και υποδομών. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ για την τριετία 2023-2025. Επικεντρώνονται στη δημιουργία και λειτουργία νέων καταστημάτων, την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του δικτύου της, την πράσινη ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας. Παράλληλα, ενισχύει το δίκτυο franchise με δεκάδες νέες προσθήκες. Ο στόχος είναι να περάσουν σε νέους ιδιοκτήτες όλα τα μικρά καταστήματα κάτω των 600 τ.μ. με το όφελος για την ΑΒ να απορρέει τόσο από τη μείωση του λειτουργικού κόστους όσο και από το γεγονός ότι τα franchise που λειτουργούν κυρίως ως οικογενειακές επιχειρήσεις πετυχαίνουν συνήθως καλύτερες επιδόσεις από τα εταιρικά.

Κομβικής σημασίας για την εταιρεία είναι το νέο εξαγωγικό hub στη Σίνδο Θεσσαλονίκης που εγκαινίασε τον περασμένο Απρίλιο η ΑΒ Βασιλόπουλος. Μέσω του hub η ΑΒ Βασιλόπουλος ανάδειξε τη Θεσσαλονίκη ως κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων σε Τσεχία, Ρουμανία και Σερβία, να υπολογίζονται ετησίως στις 70-80 χιλιάδες τόνους και τα έσοδα να αγγίζουν τα 100 εκατ. ευρώ.

Με περισσότερα από 230 καταστήματα η Lidl, έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους βασικούς παίκτες στην εγχώρια αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Η εν Ελλάδι θυγατρική του γερμανικού κολοσσού, έχει επενδύσει στη χώρα από το 1999 που άνοιξε το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, πάνω 1,4 δις ευρώ. Πρόσφατα δε ανακοίνωσε νέα μεγάλη επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου διανομής στην Ελευσίνα. Η ανάπτυξη του νέου κέντρου διανομής στην Ελευσίνα, σε επιφάνεια 60.000 τ.μ., επιπλέον αυτού που λειτουργεί στη Θήβα, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2029 και θα ενισχύσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της Lidl στην καθημερινή τροφοδοσία των καταστημάτων της με φρέσκα προϊόντα. Η παραπάνω κίνηση προστίθεται στο παράλληλο επενδυτικό πρόγραμμα της αλυσίδας για επενδύσεις της τάξης επίσης 100 εκατ.ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου της τη διετία 2024-2025.

Ο όμιλος Metro, με επικεφαλής τον Αριστοτέλη Παντελιάδη τρέχει φέτος ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 64 εκατ. ευρώ ενώ οι συνολικές επενδύσεις που έχει δρομολογήσει για την τετραετία 2023-2026 ανέρχονται συνολικά σε 280 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων δεσμεύεται στην ανάπτυξη του δικτύου τόσο της αλυσίδας My Market όσο και του Metro Cash & Carry αλλά και στο νέο κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργo, ένα hub στην Αθήνα που θα εξυπηρετεί τα νησιά στο cash & carry. Παρόλα αυτά ο όμιλος επενδύει σταθερά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. Το δίκτυο των My market θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια κυρίως μέσω της ανάπτυξης των My market Local. Στόχος του ομίλου είναι μέχρι τα τέλη του 2025 να λειτουργήσουν περί τα 75-80 My market Local σε όλη την επικράτεια.

Σταθερή στις επενδύσεις της είναι η Δ. Μασούτης. Η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα επενδύει περί τα 25 εκατ. ευρώ ετησίως κυρίως σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, ενεργειακές αναβαθμίσεις και ανακαινίσεις καταστημάτων. Η εταιρεία πέρα από το δημοσιοποιημένο ενδιαφέρον να εξαγοράσει την αλυσίδα Κρητικός, συνεχίζει το δικό της πλάνο ανάπτυξης που περιλαμβάνει και τη δημιουργίας ενός ακόμη Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες στην Αθήνα, μετά από αντίστοιχου μεγέθους και ύφους κατάστημα που δημιούργησε στη Γλυφάδα.