Πριγκίπισσα Νταϊάνα: 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για το μοιραίο τροχαίο

Ονομάστηκε "Πριγκίπισσα του λαού" και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.

Ο ξαφνικός θάνατος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα συγκλόνισε τον πλανήτη και προκάλεσε κύμα συγκίνησης και βαρύ πένθος τόσο στην πληθυσμό της Αγγλίας όσο και σε όλο τον κόσμο. Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε παντρευτεί τον Πρίγκιπα Κάρολο, τον μεγαλύτερο γιο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' και πρώτο διάδοχο του βασιλικού θρόνου, το 1981 και χώρισαν το 1996, ενώ μαζί είχαν αποκτήσει μαζί του δύο γιους, τον Ουίλιαμ και τον Χάρι.

Γάμος Πριγκίπισσας Νταϊάνα και Πρίγκιπα Καρόλου ASSOCIATED PRESS

Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν ιδιαιτέρως αγαπητή και είχε ασχοληθεί με δεκάδες φιλανθρωπικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια της ζωής της. Βρισκόταν στο προσκήνιο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθόλη την περίοδο του γάμου της, με την προσοχή στο πρόσωπό της να κορυφώνεται κατά τη δυσάρεστη είδηση του τραγικού θανάτου της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Αυγούστου του 1997.



Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα AP

Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλ Φαγέντ, τον σωματοφύλακά της Ρις Τζόουνς και τον οδηγό του αυτοκινήτου Χένρι Πολ. Από το μοιραίο τροχαίο που της στοίχισε τη ζωή στα 36 της χρόνια επέζησε μόνο ο σωματοφύλακάς της. Ο Ντόντι και ο Χένρι είχαν ακαριαίο θάνατο, ενώ η Νταϊάνα είχε ακόμη τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου πέθανε λίγο αργότερα.

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων για τον θάνατο της Νταϊάνα ASSOCIATED PRESS

Από τότε μέχρι και σήμερα, 22 χρόνια μετά, έχουν γραφτεί πολλά για τον θάνατο της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, ενώ κατά καιρούς τα αίτια του δυστυχήματος έρχονται και πάλι στην πρώτη γραμμή των συζυτήσεων, με τις θεωρίες συνωμοσίας να αναζωπυρώνονται. Με αφορμή την επέτειο του θανάτου της "Λαίδη Ντι", καταγράφουμε τα 5 πράγματα που πρέπει να ξέρουμε για το πολυσυζητημένο τραγικό δυστύχημα της 31ης Αυγούστου του 1997.

Πλήθος κόσμου άφηνε λουλούδια τις επόμενες μέρες του θανάτου της ASSOCIATED PRESS

1. Η περίοδος πριν από το δυστύχημα

Τα προβλήματα στον γάμο της Πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Καρόλου ήταν γνωστά, ενώ μερικά από αυτά είχε επιβεβαιώσει και η ίδια σε εκμυστηρεύσεις της σε δημοσιογράφους ή συγγραφείς και σε δημόσιες συνεντεύξεις της. Τελικά το ζευγάρι χώρισε επίσημα το 1996. Η Νταϊάνα τότε έχασε τον τίτλο της και δεν μπορούσε να βλέπει τους γιους της όποτε ήθελε, ωστόσο είχε γίνει σύμβολο της δυναμικής και ανεξάρτητης γυναίκας, κερδίζοντας τη συμπάθεια του λαού.

Λίγο μετά η Νταϊάνα σύναψε μυστική σχέση με τον με τον Βρετανο-Πακιστανό καρδιοχειρουργό Χασνάτ Καν, τον οποίο είχε ερωτευτεί πολύ, αλλά χώρισαν στις αρχές του καλοκαιριού του 1997. Τότε, γνώρισε τον Αιγύπτιο Ντόντι Αλ Φαγέντ, γιο του δισεκατομμυριούχου Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ. Οι δυο τους ξεκίνησαν μια όμορφη σχέση, με τους παπαράτσι, ωστόσο, να τους ακολουθούν συνεχώς, να τους κατασκοπεύουν και να τους κυνηγούν σε όποιο μέρος κι αν βρίσκονταν.

Η Νταϊάνα στο Σεν Τροπέ στην αποβάθρα της κατοικίας του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ ASSOCIATED PRESS

Στα ταμπλόιντ κυριαρχούσε ντελίριο για τη σχέση της Νταϊάνα με τον γοητευτικό, πλούσιο, playboy Ντόντι και οι φωτογράφοι είχαν γίνει η "σκιά" τους, τη στιγμή που το παλάτι δυσαρεστείτο ολοένα και περισσότερο με την ανέμελη εικόνα της Νταϊάνα. Στα τέλη Αυγούστου οι δυο τους πέρασαν πολύ χρόνο μαζί, με διακοπές, ιδιωτικές εξόδους, κρουαζιέρες, ψώνια, καλά εστιατόρια. Μέχρι που αποφάσισαν να περάσουν ένα ρομαντικό βράδυ στο ερωτικό Παρίσι, την Πόλη του Φωτός.

Η Νταϊάνα και ο Ντόντι Φαγέντ στο Σεν Τροπέ AP

2. Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο

Το βράδυ της 30ης Αυγούστου, ενόσω βρίσκονταν στο Παρίσι και καθώς οι φωτογράφοι έκαναν τα πάντα για το πολυπόθητο κλικ του ζευγαριού, η Νταϊάνα και ο Ντόντι αναζητούσαν μερικές στιγμές ιδιωτικότητας. Βρίσκονταν στο ξενοδοχείο Ritz, ιδιοκτησίας του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, και αποφάσισαν να φύγουν για να επιστρέψουν στο διαμέρισμα του Ντόντι στο Παρίσι, μιας και το ξενοδοχείο ήταν περικυκλωμένο από παπαράτσι.

Για να τους αποφύγουν, η Νταϊάνα και ο Ντόντι μαζί με τον Χένρι Πολ και τον Ρις Τζόουνς σκέφτηκαν να το "σκάσουν" από την πίσω έξοδο του ξενοδοχείου, ενώ άλλα αυτοκίνητα της ασφάλειάς τους θα παραπλανούσαν τους φωτογράφους στην μπροστινή έξοδο. Κάμερες ασφαλείας του ασανσέρ κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές τους, λίγο πριν να επιβιβαστούν στη μαύρη Mercedes-Benz S28, με την οποία έμελλε να κάνουν τη μοιραία διαδρομή.

Κατευθύνθηκαν προς τη σήραγγα Ποντ ντ' Αλμά, με το αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τους παπαράτσι, που είχαν καταλάβει τι έγινε και τους ακολουθούσαν. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό τους στό τούνελ, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός ήχος, καθώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο προσέκρουσε με δύναμη στην 13η τσιμεντένια κολώνα στήριξης της οροφής.

Το τρακαρισμένο αυτοκίνητο όπου έχασε τη ζωή της η Νταϊάνα AP

Ο Ντόντι Αλ Φαγέντ και ο Χένρι Πολ σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο Ρις Τζόουνς τραυματίστηκε στο πρόσωπο και έχασε τις αισθήσεις του. Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε ακόμη τις αισθήσεις της και χρειάστηκε να την απεγκλωβίσουν, ώστε να τη μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προσπάθησαν να τη σώσουν, αλλά οι απανωτές καρδιακές προσβολές που υπέστη την οδήγησαν στο θάνατο. Άφησε την τελευταία της πνοή στις 04:00 το πρωί.

3. Η αντίδραση του παλατιού

Το παλάτι ενημερώθηκε για το τραγικό δυστύχημα της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, ωστόσο, η στάση δεν ήταν η αναμενόμενη. Η Βασίλισσα Ελισάβετ, μαζί με τους δύο γιους της Νταϊάνα, εκείνες της μέρες βρισκόταν στο κάστρο του Μπαλμόραλ, ιδιωτική κατοικία της βασιλικής οικογένειας στην Σκωτία. Μαθαίνοντας τα τραγικά νέα, η Ελισάβετ δεν έσπευσε να επιστρέψει στο Λονδίνο, παρά προτίμησε να μείνει στη Σκωτία τις επόμενες μέρες.

Ο λαός που είχε αγαπήσει, όμως, την Νταϊάνα, δεν μπορούσε να κατανοήσει τη στάση της Βασίλισσας. Όπως μαθεύτηκε αργότερα, μέσα από διάφορα ντοκιμαντέρ που πραγματοποιήθηκαν, η Ελισάβετ ήθελε να προστατεύσει τα δύο της εγγόνια από την τραυματική απώλεια της μητέρας τους, καθώς ήταν λογικό ο θάνατος της Πριγκίπισσας να λάβει τεράστιες διαστάσεις και οι δημοσιογράφοι με τους παπαράτσι να "περικυκλώσουν" τη βασιλική οικογένεια.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ μετά τα δυσάρεστα νέα ASSOCIATED PRESS

Η σιωπή της Βασίλισσας δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο που οδήγησε σε έντονη κριτική εναντίον της. Το γεγονός πως το παλάτι αρνήθηκε στην αρχή να υψώσει μεσίστια σημαία για την απώλεια της Πριγκίπισσας, ήταν κάτι που, επίσης, δεν άρεσε. Μεσολάβησαν διάφοροι προβληματισμοί λόγω του πρωτοκόλλου και χρειάστηκαν, εν τέλει, 5 ολόκληρες ημέρες, για να συμφωνήσουν στο παλάτι να υψωθεί η μεσίστια σημαία, ώστε να γλιτώσουν την κατακραυγή.

Ο Πρίγκιπας Κάρολος και οι γιοι του μετά τα δυσάρεστα νέα ASSOCIATED PRESS

Ο Ντίκι Άρμπιτερ, έμπιστος του παλατιού και εκπρόσωπος τύπου της Νταϊάνα κατά το παρελθόν, έγραψε στο βιβλίο του "On Duty With the Queen" για τις δραματικές στιγμές στο παλάτι τις επόμενες ώρες του θανάτου της Νταϊάνα. Σχετικά με το θέμα της μεσίστιας σημαίας, ανέφερε:



"Τηλεφώνησα στο Γουίνδσορ, στο Σάντρινγχαμ και στο Χόλιρουντ και τους ζήτησα οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες. Όμως, στο Μπάκινγχαμ δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Με την Αυτού Μεγαληότης στο Μπαλμόραλ, δεν υπήρχε σημαία στο Μπάγκιγχαμ. Όπως υπαγορεύει η παράδοση, η σημαία υπάρχει μόνο όταν η βασίλισσα βρίσκεται μέσα. Η σημαία, επίσης, δεν κυματίζει μεσίστια ακόμα και αν πεθάνει η Βασίλισσα κι αυτό για να δείχνει ότι η μοναρχία συνεχίζεται. Επρεπε, λοιπόν, να υψώσουμε μια μεσίστια σημαία, όταν, κατά παράδοση, δεν έπρεπε να υπάρχει καν σημαία; Ηταν σωστό, όμως, να αφήσουμε γυμνό το κοντάρι; Έτσι δεν γνωρίζαμε τι να κάνουμε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31 Αυγούστου του 1997."

Πομπή μετά την κηδεία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα AP

4. Τα αίτια και οι θεωρίες συνωμοσίας

Από τις έρευνες που έγιναν, υπήρξε το συμπέρασμα πως κανείς μέσα στο μοιραίο αυτοκίνητο δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, καθώς και ότι η μαύρη Mercedes έτρεχε με 105 χλμ./ώρα. Οι ευθύνες επιρρήφθηκαν στον Χένρι Πολ, τον οδηγό του αυτοκινήτου, με το πόρισμα να δείχνει ότι είχε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του, τρεις φορές μεγαλήτερη από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ βρέθηκαν και ίχνη αντι-ψυχωτικών φαρμάκων.

Ελληνικές εφημερίδες γράφουν για τον θάνατο της Νταϊάνα ASSOCIATED PRESS

Πληροφοίρες, ωστόσο, από μάρτυρες του ξενοδοχείου, όπου τα θύματα βρίσκονταν πριν από το μοιραίο τροχαίο, ανέφεραν πως ο Χένρι Πολ είχε πιει μόνο δύο ποτά. Πολλοί έριξαν τις ευθύνες στους παπαράτσι που κυνηγούσαν τη Mercedes, μιλώντας για ένα δυστύχημα που οφειλόταν σε ένα λάθος και στην απώλεια του ελέγχου του οχήματος, λόγω της μεγάλης ταχύτητας που ανέπτυξε ο Χένρι Πολ για αποφύγει το κυνήγι των φωτογράφων.

Χένρι Πολ, ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η Νταϊάνα ASSOCIATED PRESS

Εντούτοις, το μοιραίο δυστύχημα συνοδεύτηκε από πολλές θεωρίες συνομωσίες, οι οποίες δεν προήλθαν μόνο από τον λαό. Κυριότερος εκφραστής της θεωρίας που θέλει το τροχαίο να είναι δολοφονία και όχι μια σύμπτωση, είναι ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, πατέρας του Ντόντι, που έχασε τον γιο του εκείνο το βράδυ. Ο Αλ Φαγέντ από την πρώτη στιγμή υποστήριξε πως η βασιλική οικογένεια ευθυνόταν για τον θάνατο του παιδιού του και της Νταϊάνα.

Το 1998 ξεκίνησε τη δική του έρευνα για το δυστύχημα, ισχυριζόμενος πως το δυστύχημα ήταν οργανωμένο από την MI6 για λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η Νταϊάνα ήταν έγκυος και πως θα παντρευόταν με τον Ντόντι, γι΄αυτό και το παλάτι θέλησε να την εμποδίσει, καθώς δεν θα επιτρεπόταν ο Πρίγκιπας Χάρι και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ να έχουν για πατριό έναν Αιγύπτιο μουσουλμάνο.

Μάλιστα, ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ φέρεται να υποστήριξε πως η Νταϊάνα του είχε εκμυστηρευτεί τους φόβους της για το παλάτι, πιστεύοντας πως η βασιλική οικογένεια ήθελε κάποια στιγμή να την "ξεφορτωθεί", ωστόσο δεν αποδείχτηκε κάτι στο πέρασμα των χρόνων. Πάντως, οι θεωρίες συνωμοσίας που όλα αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκαν γύρω από το μοιραίο δυστύχημα της 31ης Αυγούστου είναι τρεις:

Η πρώτη θέλει τις Μυστικές Υπηρεσίες να οργάνωσαν το τροχαίο, γιατί θεωρούσαν την Πριγκίπισσα μεγάλη απειλή της πολιτικής σταθερότητας της χώρας. Το δεύτερο σενάριο στηρίζεται στο ότι ο πραγματικός στόχος ήταν ο Ντόντι, που λόγω της θέσης του είχε πολλούς εχθρούς, και ότι η Νταϊάνα υπήρξε παράπλευρη απώλεια, ενώ η τρίτη εκδοχή θέλει την Πριγκίπισσα να σκηνοθέτησε τον θάνατό της για να ζήσει μια ήσυχη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πλήθος κόσμου άφηνε λουλούδια τις επόμενες μέρες του θανάτου της Νταϊάνα ASSOCIATED PRESS

5. Το μυστήριο του λευκού Fiat Uno

Ένας από τους κύριους λόγους που αναπτύχθηκαν οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το δυστύχγημα και που πολλοί τις πιστεύουν ακόμη και 22 χρόνια μετά, είναι το λευκό αυτοκίνητο Fiat Uno που εμπλέκεται στην όλη υπόθεση και που παραμένει μυστήριο μέχρι και σήμερα. Ο περίεργος θάνατος, μάλιστα, ενός φωτογράφου, του Τζέημς Αντανσόν ενέτεινε τα σενάρια που θέλουν το Fiat Uno να έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον θάνατο της Νταϊάνα.

Μέσα από μαρτυρίες, αλλά και από έρευνες που έγιναν στο τρακαρισμένο αυτοκίνητο, φαίνεται η εμπλοκή ενός λευκού αυτοκινήτου μάρκας Fiat Uno με γαλλικές πινακίδες. Η ανάλυση υπολειμμάτων του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η Ντϊάνα και οι τρεις άνδρες, έδειξε πως ίχνη χρώματος υπήρχαν πάνω στη μαύρη Mercedes, οδηγώντας στο συμπέρασμα πως τα δύο αμάξια ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους, πιθανότατα μέσα στη σήραγγα.

Οι έρευνες ήθελαν τη μαύρη Mercedes να αγγίζει το λευκό Fiat σε μια προσπάθεια να το προσπεράσει και έπειτα να προσκρούει στην 13η κολώνα του τούνελ. Θεώρησαν τότε πως το μυστήριο αυτοκίνητο είχε επίτηδες πλησιάσει τόσο πολύ και μπλοκάρει τον δρόμο της μαύρης Mercedes, καθώς και ότι ήταν υπεύθυνο για την απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου από τον Χένρι Πολ, ενώ συνδέθηκε με τις προαναφερθείσες θεωρίες συνωμοσίας.

Εκείνο που δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει, ήταν η αντίδραση του λευκού Fiat αμέσως μετά την πρόσκρουση, αφού, παρά το τραγικό τροχαίο που συνέβη μπροστά του, προσπέρασε το τρακαρισμένο αυτοκίνητο, μπαίνοντας στην άλλη λωρίδα, ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε. Τα σενάρια ήθελαν το οδηγό να είναι είτε παπαράτσι που ακολουθούσε το ζεύγος εκείνο το βράδυ, είτε κάποιος που πληρώθηκε για να βρεθεί στο τούνελ την κατάλληλη στιγμή.

Το τρακαρισμένο αυτοκίνητο όπου έχασε τη ζωή της η Νταϊάνα ASSOCIATED PRESS

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ υποστήριξε πως το Fiat ανήκε σε έναν φωτογράφο εν ονόματι Τζέημς Αντανσόν, που ήταν παπαράτσι ο ποίος ακολουθούσε το ζεύγος και που μερικές βδομάδες πριν είχε φωτογραφίσει την Πριγκίπισσα Νταϊάνα σε προσωπικές της στιγμές. Βρήκαν πως ο Άντανσόν ήταν, όντως, κάτοχος ενός παρόμοιου αυτοκινήτου και ότι πράγματι είχε φωτογραφίσει την Πριγκίπισσα νωρίτερα εκείνο το καλοκαίρι.

Ο Τζέημς, όμως, είχε ισχυρό άλλοθι που ήθελε τον ίδιο να βρίσκεται εκτός Παρισιού το μοιραίο βράδυ και το αυτοκίνητό του να είναι ακινητοποιημένο σε γκαράζ πολύ μακριά από τη γαλλική πρωτεύουσα. Ωστόσο, ο περίεργος θάνατός του ""έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά", αφού 3 χρόνια μετά (το 2000) βρέθηκε νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι μέσα σε μια καμένη BMW, προκαλώντας πολλά ερωτηματικά για το αν πρόκειται για αυτοκτονία ή κάτι άλλο.

Ίσως να μην μάθουμε ποτέ τι έγινε το βράδυ της 31ης Αυγούστου του 1997. Ίσως να πρόκειται για ένα πολύ τραγικό δυστύχημα στην άσφαλτο λόγω ανευθυνότητας και επιπόλαιας οδήγησης, ίσως και να υπήρξε κάποιο δόλιο σχέδιο, από εκείνα που μόνο οι μεγάλες δυνάμεις ξέρουν να οργανώνουν. Το σίγουρο είναι πως στη συνδείδηση του κόσμου μία Πριγκίπισσα διαφέρει από τους κοινούς θνητούς, γι' αυτό και οι θεωρίες συνωμοσίας πάντοτε θα υπάρχουν.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την αναπαράσταση του μοιραίου τροχαίου, την προσομοίωση του αυτοκινήτου, αλλά και του ήχου από τη σύγκρουση: