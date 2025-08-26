Ιωαννίδης: Δεν υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Σπόρτινγκ

Παρά τα δημοσιεύματα από πορτογαλικά Μέσα, στον Παναθηναϊκό ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί καμία διαπραγμάτευση για την παραχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη.

Από το πρωί, πολλά πορτογαλικά Μέσα μεταδίδουν ότι ο Φώτης Ιωαννίδης έχει συμφωνήσει για πενταετές συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ότι υπάρχει και συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα: δεν υπάρχει ούτε επιβεβαίωση από τον παίκτη, ενώ από την πλευρά της ΠΑΕ ουσιαστικά διαψεύδεται -όχι επίσημα- πως τα έχει βρει με τους ιθύνοντες της Σπόρτινγκ. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το ποσό των 17–18 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι.

Υπάρχει, μάλιστα, και δυσαρέσκεια από πλευράς Παναθηναϊκού για τον τρόπο χειρισμού του θέματος από τη Σπόρτινγκ, τονίζοντας ότι η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές στο οικονομικό υπάρχει και σε καμία περίπτωση δεν έχει γεφυρωθεί.