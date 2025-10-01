Euroleague: Τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπάγερν

Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε να ιδρώσει πολύ για να κερδίσει την Μπάγερν με 87-79 στην 1η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ναν έδειξε τον δρόμο. Κέρδισαν τις εντυπώσεις Γιούρτσεβεν και Σαμοντούροβ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε με το δεξί στη σεζόν 2025/26 επικρατώντας με 87-79 της Μπάγερν Μονάχου στο κατάμεστο -αφού ανακοινώθηκε sold out- Telekom Center Athens σε ματς για την πρεμιέρα της EuroLeague.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Εργκίν Αταμάν, γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα ότι η ομάδα του δεν έχει κάνει προετοιμασία και χρειάζεται να βρει τη χημεία της το συντομότερο δυνατόν, δοκίμασε διάφορα σχήμα και πρόσωπα. Ωστόσο, είδε τον συνήθη ύποπτο, Κέντρικ Ναν, να κάνει του δουλειά σε μεγάλο βαθμό.

Βοήθειες προσέφερε και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ θετικός στο διάστημα που αγωνίστηκε ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Άποντος έμεινε στο ντεμπούτο του ο Τι Τζέι Σορτς, που είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά από ίωση πρόσφατα.