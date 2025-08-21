ΑΕΚ: Αγωνία για την τύχη των φιλάθλων της Ένωσης, δεκάδες προσαγωγές από τη βελγική αστυνομία

Η βελγική αστυνομία δεν έμεινε στην αναίτια επίθεση στους φιλάθλους της ΑΕΚ, καθώς προχώρησε και σε δεκάδες προσαγωγές. Τι ισχύει για όσους προσήχθησαν σχετικά με την παρουσία τους στις κερκίδες του Λότο Παρκ για το παιχνίδι απέναντι στην Άντερλεχτ.

Άσχημη τροπή πήρε η απόφαση φιλάθλων της ΑΕΚ να μεταβούν οργανωμένα στο κέντρο των Βρυξελλών, καθώς λίγο πριν βγουν στην Grand Place δέχθηκαν αναίτια επίθεση από τη βελγική αστυνομία.

Όπως γράφει το SPORT24, η ένταση δεν κράτησε πολύ, ενώ αμέσως βρέθηκαν στο σημείο στελέχη της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ προσπαθώντας να ηρεμήσουν τα πράγματα.

Η αστυνομία του Βελγίου, πάντως, δεν έριξε τους τόνους και προχώρησε σε δεκάδες προσαγωγές.

Μάλιστα, οι φίλαθλοι του Δικέφαλου που προσήχθησαν αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά την αναμέτρηση κόντρα στην Άντερλεχτ (21/08, 21:00).

