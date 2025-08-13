ΑΕΚ: Στην Πολωνία ο Σιμάνσκι, περνάει ιατρικά και υπογράφει στη Λέγκια

Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ντάμιαν Σιμάνσκι στη Λέγκια. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην Πολωνία, περνά ιατρικά τεστ και υπογράφει.

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η μετακίνηση του Ντάμιαν Σιμάνσκι από την ΑΕΚ στη Λέγκια. Σύμφωνα με Πολωνούς, ο 30χρονος χαφ βρίσκεται ήδη στη Βαρσοβία, θα περάσει ιατρικά τεστ και θα υπογράψει στη Λέγκια.

Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται μετά από 5,5 χρόνια η παρουσία του Πολωνού χαφ στην Ένωση. Ο 30χρονος μέσος δεν βρισκόταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών.

Όπως γράφει το SPORT24, η Λέγκια είχε θέσει ως προτεραιότητα τη μεταγραφή του Σιμάνσκι, ο οποίος γίνεται το τέταρτο καλοκαιρινό απόκτημα της ομάδας.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο το ύφος της συμφωνίας των δύο πλευρών, το οποίο λογικά θα προκύψει τις επόμενες ώρες. Εάν πρόκειται δηλαδή για δανεισμό με οψιόν ή πώληση του ποδοσφαιριστή.