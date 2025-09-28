ΑΕΚ – Βόλος 1-0: Ο ασταμάτητος Πιερό έδωσε ξανά τη λύση για την Ένωση

Ο Φραντζί Πιερό “ξελάσπωσε” ξανά την ΑΕΚ, καθώς σκόραρε με κεφαλιά-ψαράκι -μετά από αριστουργηματική αντεπίθεση της Ένωσης- για να δώσει τη νίκη με 1-0 κόντρα στον Βόλο.

Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Βόλο στην OPAP Arena και επέστεψε στα τρίποντα στη Stoiximan Super League λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της στη League Phase του Conference League απέναντι στην Τσέλιε (2/10, 22:00).

Το δίδυμο φορ που δεν βγήκε στον Νίκολιτς και το αμυντικό “τείχος” του Βόλου

Οπως αναφέρει το Sport24.gr o Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να παρατάξει την ΑΕΚ με σχηματισμό με δύο φορ, βάζοντας στην αρχική ενδεκάδα τους Λούκα Γιόβιτς και Φραντζί Πιερό, μία απόφαση που τουλάχιστον στο πρώτο μέρος δεν του “βγήκε”.

Ο Βόλος αμύνονταν με κοντά τις γραμμές, σε διπλή ζώνη, ενίοτε με πεντάδα, με συνέπεια η Ένωση να μην καταφέρνει να παράξει πολλές τελικές (μόλις τέσσερις και καμία στον στόχο).

Η πρώτη φάση του ματς σημειώθηκε στο 10′. Ο Μάνταλος βρήκε τον Πένραϊς με ωραία κάθετη μπαλιά, ο Σκωτσέζος έκανε το κοντρόλ, ξεπέρασε τον αντίπαλό του, πάτησε περιοχή, σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Από τη στατική φάση προήλθε και η δεύτερη τελική του Δικέφαλου στο 11′. Ο Πιερό σηκώθηκε ψηλότερα από όλους στην εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα δεν ανησύχησε τον Σιαμπάνη, αφού πέρασε εκτός εστίας.

Στο 18′ η ΑΕΚ άγγιξε το γκολ με τον Γιόβιτς. Ο Ελίασον από τα δεξιά έκανε τη σέντρα με το αριστερό του πόδι, ο Γιόβιτς πετάχτηκε στην καρδιά της βολιώτικης άμυνας, όμως η δυνατή κεφαλιά του πέρασε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σιαμπάνη.

Η πρώτη τελική του Βόλου στο παιχνίδι καταγράφηκε στο 32′. Ο Τζόκα έκλεψε την μπάλα από τον Μάνταλο, δοκίμασε να αιφνιδιάσει τον Στρακόσα με σουτ από τα 30 μέτρα, όμως ο Αλβανός τερματοφύλακας της Ένωσης μπλόκαρε με τη δεύτερη.

Η δεύτερη τελική του Γιόβιτς έγινε στο 41ο λεπτό. Ο Πινέδα σέντραρε από τα δεξιά, με τον διεθνή Σέρβο φορ να παίρνει την κεφαλιά από τα περίπου 7-8 μέτρα, όμως με τη φόρα που είχε και τη δύναμη που της έβαλε η μπάλα κατέληξε πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σιαμπάνη.

Ο “καυτός” Πιερό έδωσε τη λύση

Η ΑΕΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο της OPAP Arena στο δεύτερο 45λεπτο με εμφανή τη διάθεση να κυνηγήσει το γρήγορο γκολ που θα βγάλει από πάνω της το άγχος.

Στο 48΄ήρθε η πρώτη τελική. Ο Ρέλβας σέντραρε από τα αριστερά, ο Βόλος δεν απομάκρυνε σωστά την μπάλα, ο Ελίασον που είχε πατήσει περιοχή προσπάθησε με αριστερό γυριστό σουτ να νικήσει τον Σιαμπάνη, όμως δεν έπιασε γεμάτα την μπάλα, η οποία χτύπησε πρώτα στο χορτάρι και στη συνέχεια ο Έλληνας τερματοφύλακας του Βόλου την μπλόκαρε.

Έξι λεπτά αργότερα ήρθε το 1-0 για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με δράστη τον “καυτό” Πιερό. Ο Μάνταλος ξεδίπλωσε αριστουργηματικά την επιθετική μετάβαση της Ένωσης με πάσα στον κενό χώρο στο ανέβασμα του Ελίασον, ο διεθνής Σουηδός σέντραρε καταπληκτικά στην καρδιά της περιοχής του Βόλου, με τον Πιερό να έχει ήδη κάνει την κίνηση και με κεφαλιά ψαράκι να νικάει τον Σιαμπάνη βγάζοντας το άγχος που φαινόταν να έχουν οι συμπαίκτες του στο πρώτο μέρος.

Στο 69′ ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ έξω από την περιοχή των Θεσσαλών, ο Ρέλβας έπιασε την κεφαλιά με την μπάλα να περνάει πολύ μακριά από την εστία του Σιαμπάνη.

Ένα λεπτό μετά ο Κοϊτά είδε την μπάλα να στρώνεται μπροστά του ελάχιστα έξω από την περιοχή του Βόλου, όμως το δυνατό συρτό του σουτ πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι των φιλοξενούμενων.