Αυτά είπαν Ράπτορς – Βεζένκοβ στην πρώτη τους επαφή: Το “σε θέλουμε στο Τορόντο” και η επόμενη κίνηση του Σάσα

Η πρώτη επικοινωνία των Καναδών με τον 29χρονο φόργουορντ, η ατάκα ότι τον θέλουν και η συνάντηση με τον Ντάρκο Ραγιάκοβιτς στην Γλυφάδα.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ανήκει πλέον στο δυναμικό των Ράπτορς μετά την ανταλλαγή του από τους Κινγκς. Το Τορόντο δεν είναι… Σακραμέντο, αφού οι Ράπτορς έχουν ένα μικρότερο ρόστερ και δεν στοχεύουν στα playoffs όπως οι Κινγκς. Το θέμα πλέον είναι τι θέλει να κάνει ο Βούλγαρος φόργουορντ.

Ο Σπύρος Καβαλιεράτος και ο Χάρης Σταύρου ανέλυσαν στην εκπομπή Show Must Go On με τον Παντελή Διαμαντόπουλο την κατάσταση, αλλά και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν.

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Καβαλιεράτος ανέφερε ότι υπήρξε ήδη μία πρώτη επικοινωνία των Ράπτορς με τον Βεζένκοβ μετά την ανταλλαγή του. Εκεί, του ξεκαθαρίστηκε ότι – σε αντίθεση με τους Κινγκς – οι Καναδοί τον υπολογίζουν κανονικά και δεν τον απέκτησαν απλώς για να τον… πάρουν. Σκοπεύουν να τον συμπεριλάβουν στα πλάνα τους και να του δώσουν ρόλο, κάτι που δεν ίσχυσε ποτέ στο Σακραμέντο.

Ακολούθως, τόσο ο Σπύρος Καβαλιεράτος όσο και ο Χάρη Σταύρου αναφέρθηκαν και στην προ ημερών συνύπαρξη του Βεζένκοβ με τον τεχνικό των Ράπτορς, Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, στο Συνέδριο προπονητών της EuroLeague και τον ρόλο που έπαιξε στην κίνηση των Ράπτορς.

Όπως τόνισε ο Σπύρος Καβαλιεράτος, οι δύο τους βρέθηκαν καθαρά από συγκυρία στο ίδιο μέρος – αφού ο Βεζένκοβ βρέθηκε τελευταία στιγμή ως ομιλητής στο Συνέδριο στο ίδιο πάνελ με τον έμπειρο τεχνικό – με τον Ραγιάκοβιτς να δείχνει να εκτιμά τον Βεζένκοβ σε προσωπικό επίπεδο, εστιάζοντας στον χαρακτήρα του και τον τρόπο σκέψης του.

Ακόμα όμως και αν οι Ράπτορς και ο Ραγιάκοβιτς εκτιμούν τον Βεζένκοβ – και σίγουρα δείχνουν να τον υπολογίζουν περισσότερο από ότι οι Κινγκς – αυτό δεν σημαίνει ότι ο MVP της σεζόν 2022/23 της EuroLeague θα πειστεί. Η απόφασή του ακόμα εκκρεμεί, αφού δεν ξέρει ακόμα αν θέλει να μείνει στο NBA ή να επιστρέψει στην Ευρώπη. Αυτός είναι και ο λόγος που οι δύο πλευρές θα μιλήσουν ξανά.

Σε περίπτωση πάντως που ο Βεζένκοβ ζητήσει να αποχωρήσει, τότε η κουβέντα θα μπει σε διαφορετική βάση, κάτι που τόνισε και ο Χάρης Σταύρου, αναφέροντας ότι όλα έκτοτε θα είναι πιθανά: Από την λύση του συμβολαίου του Βεζένκοβ, μέχρι και νέα ανταλλαγή του.