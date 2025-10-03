Αυτή είναι η επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, αποκάλυψαν FIFA και Adidas.

Όπως γράφει το SPORT24, η μπάλα, με την ονομασία TRIONDA, φέρει χρωματισμούς κόκκινου, πράσινου και μπλε, αποτίοντας φόρο τιμής στις τρεις διοργανώτριες χώρες.

Η ονομασία «TRIONDA», που στα ισπανικά σημαίνει «τρία κύματα», υπογραμμίζει τον πρωτοφανή χαρακτήρα της συνδιοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τρία κράτη.