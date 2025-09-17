Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1: Νίκη με γκολ Πιερό στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 του Αιγάλεω στην έδρα του σε έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Κουιρουκίδη.

Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 του Αιγάλεω στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Φράντζι Πιερό να σκοράρει στο 23ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι είχαν μια μεγάλη ευκαιρία με δοκάρι στο 57ο λεπτό από τον Κουιρουκίδη.

Η Ένωση ανέβασε στροφές μετά το γκολ, αλλά ο κακός αγωνιστικός χώρος δυσκόλευε την ανάπτυξή της. Στο 23ο λεπτό, ο Πιερό αξιοποίησε την ασίστ του Πενράις για να ανοίξει το σκορ.

Όπως γράφει το SPORT24, οι κιτρινόμαυροι προσπάθησαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το Αιγάλεω αμυνόταν καλά και δεν άφηνε τους παίκτες του Νίκολιτς να απειλήσουν εύκολα την εστία του Τσιμόπουλου. Στο 43ο λεπτό, ο Πιερό δοκίμασε το σουτ από μακριά, αλλά ο Τσιμόπουλος απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 57ο λεπτό, το Αιγάλεω άγγιξε την ισοφάριση, όταν ο Κουιρουκίδης με δυνατό σουτ τράνταξε το δοκάρι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, η ΑΕΚ είχε ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά της, αλλά ο Καλοσκάμης δεν κατάφερε να σκοράρει μετά από γύρισμα του Ελίασον, με τον Τσιμόπουλο να αποκρούει σωτήρια.

Στο 60ο λεπτό, ο Ζοάο Μάριο έκανε το ντεμπούτο του, δίνοντας νέα ώθηση στην ομάδα. Στο 86ο λεπτό, πραγματοποίησε μια ωραία ατομική ενέργεια, αλλά η προσπάθειά του κόπηκε. Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα.