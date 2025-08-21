Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1: Όρθια με Ελίασον στις Βρυξέλλες και η πρόκριση περνάει από την OPAP Arena

Η ΑΕΚ έφυγε όρθια από τις Βρυξέλλες χάρη στο ισόπαλο 1-1 και θα τα παίξει όλα για όλα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League στη ρεβάνς της OPAP Arena. Ο Ελίασον πέτυχε το χρυσό γκολ για την Ένωση, ενώ ο Ντόλμπεργκ άνοιξε το σκορ για την Άντερλεχτ. Αποβλήθηκε ο Μάνταλος στις καθυστερήσεις.

Η ΑΕΚ πήρε ένα θετικό αποτέλεσμα στο Κονστάντ Βάντεν Στοκ, καθώς με το ισόπαλο 1-1 με την Άντερλεχτ μπορεί να διεκδικήσει επαξίως την πρόκριση στην OPAP Arena. Ο Ντόλμπεργκ άνοιξε το σκορ για τους Βέλγους στο 21ο λεπτό και ο Ελίασον ως χρυσή αλλαγή έφερε το ματς στα ίσια στο 74ο λεπτό.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Δανός φορ άνοιξε το σκορ με ωραίο τελείωμα έξω από την περιοχή μετά από πάσα του Τοργκάν Αζάρ, με τον Στρακόσα να μην μπορεί να αντιδράσει.

Η απάντηση των κιτρινόμαυρων ήρθε στο 74ο λεπτό. Ο Πινέδα εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε αλλά έφτασε στον Ελίασον και ο Σουηδός με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι είχαν από δύο δοκάρια, ένα σε κάθε 45λεπτο. Ο Χουέρτα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους δεν μπόρεσε να σκοράρει, ενώ το σουτ του Ανγκούλο στο 80ο λεπτό σταμάτησε στο δοκάρι.

Η Ένωση είχε κι αυτή ευκαιρίες για να βρει κάποιο γκολ, κυρίως με Γκατσίνοβιτς και Ζίνι στο πρώτο μέρος. Το γκολ ήρθε στο δεύτερο. Η ρεβάνς είναι σε μια εβδομάδα στην OPAP Arena και είναι όλα ανοικτά για την πρόκριση στη League Phase.

Βέβαια εκεί οι κιτρινόμαυροι δεν θα έχουν τον Πέτρο Μάνταλο, καθώς ο αρχηγός της ΑΕΚ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις.

Η Άντερλεχτ έκανε το χτύπημα με τον Ντόμπεργκ στο πρώτο μέρος

Ο Νίκολιτς επέλεξε να αφήσει τον ρόμβο και να δώσει πλάτος στην ΑΕΚ με την παρουσία των Κοϊτά – Κουτέσα στις πλευρές. Ωστόσο το ματς λίγο έλειψε να ξεκινήσει πολύ στραβά. Ο Μουκουντί είχε ασυνεννοησία με τον Στρακόσα και λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Από αυτό το κόρνερ προήλθε και η πρώτη τελική στο ματς με την κεφαλιά του Χέι που πέρασε εκτός. Ένα λεπτό μετά ο Χουέρτα τέσταρε τα αντανακλαστικά του Στρακόσα, όμως ο κίπερ της ΑΕΚ ανταποκρίθηκε σωστά στο ψύχραιμο πλασέ.

Ο Αλβανός πορτιέρε όμως έσωσε την ΑΕΚ με εντυπωσιακή τριπλή επέμβαση. Αρχικά σταμάτησε το πλασέ του Χουέρτα και στη συνέχεια τη διπλή επέμβαση του Ντόλμπεργκ. Μάλιστα η τελευταία έγινε με το πόδι, όντας πεσμένος (!).

Η Ένωση απείλησε για πρώτη φορά με την κεφαλιά του Ρέλβας μετά το γέμισμα του Μαρίν, όμως ο Κούζμανς μάζεψε εύκολα. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Γκατσίνοβιτς μπήκε ωραία στην περιοχή και απέφυγε έναν αντίπαλο. Μοίρασε την κατάλληλη στιγμή στον Ζίνι, όμως το πλασέ του Ανγκολέζου ήταν αδύναμο.

Τρία λεπτά μετά ο Ζίνι έφυγε ωραία στην αντεπίθεση, όμως το σουτ του πήγε ψηλά. Αντίθετα ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ έδειξε την κλάση του με το υπέροχο τελείωμα που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Μετά το γκολ των Βέλγων ο αγώνας έγινε πιο ισορροπημένος, με την Άντερλεχτ να εξακολουθεί να κρατά την μπάλα στα πόδια της. Έψαχναν κατά κύριο λόγο τον Ντόλμπεργκ, αλλά και τις ωραίες επελάσεις του Ανγκούλο.

Ο Δανός φορ επιχείρησε να γίνει ξανά απειλητικός στο 36′, όμως η κεφαλιά του πέρασε εκτός δίχως να ανησυχήσει τον Στρακόσα.

Στο 38′ η Ένωση έχασε την καλύτερη στιγμή της στο πρώτο μέρος. Ο Κουτέσα με ωραία ενέργεια απέφυγε δύο αντιπάλους , μοίρασε στον Ζίνι αλλά από το κοντρόλ του κατέληξε στον Γκατσίνοβιτς. Το πλασέ του Σέρβου πήγε πάνω στον Κούζμανς.

Στις καθυστερήσεις οι δύο ομάδες είχαν από μια καλή στιγμή. Αρχικά η Ένωση απείλησε με τον Γκατσίνοβιτς που έκλεψε την μπάλα και μπήκε στην περιοχή όμως η προσπάθειά του κατέληξε άουτ.

Ένα λεπτό μετά ο Χουέρτα βρέθηκε σε θέση βολής στα κιτρινόμαυρα καρέ μετά από διώξιμο της μπάλας κι έπιασε ένα ωραίο σουτ, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Αυτή ήταν η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους.

Ο Ελίασον κράτησε στο 50-50 την πρόκριση

Ο Νίκολιτς έριξε στο ημίχρονο στο χορτάρι τους Μάνταλο και Πινέδα για να αλλάξει την κατάσταση, Ο Μεξικανός απείλησε πρώτος με ένα σουτ έξω από την περιοχή, όμως αυτό κατέληξε ψηλά.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος στο 56ο λεπτό με τον Αζάρ που έκανε το πλασέ μετά την πάσα του Ντε Καπ, όμως η προσπάθειά του πέρασε εκτός. Στο 61ο λεπτό ο Ντόλμπεργκ έπιασε μια κεφαλιά που ήταν εύκολη λεία για τον Στρακόσα, ενώ δευτερόλεπτα μετά η επικίνδυνη κεφαλιά του Ανγκούλο πέρασε εκτός.

Στο 66ο λεπτό ο Μάνταλος με υπέροχη κάθετη πάσα βρήκε τον Κουτέσα, ο Ελβετός έκανε το κοντρόλ και το σουτ, όμως η προσπάθειά του ήταν αδύναμη.

Αντίθετα με τον Ελβετό, ο Ελίασον που μπήκε στο ματς ως αλλαγή, είχε τη λύση με το ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή, κάνοντας το 1-1.

Η Άντερλεχτ αντέδρασε και λίγο έλειψε να ανακτήσει το προβάδισμα στο σκορ. Ο Ανγκούλο με ένα υπέροχο σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Στρακόσα σταμάτησε τον Αζάρ.

Οι Βέλγοι ήταν εκείνοι που απείλησαν περισσότερο προς το φινάλε του ματς δίχως αποτέλεσμα. Ωστόσο το πλήγμα έγινε στο τέλος με την αποβολή του Πέτρου Μάνταλου που δεν θα είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άντερλεχτ: Κούζμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ (78′ Σαλιμπά), Χουέρτα (78′ Μπερτατσίνι), Λιανσάνα, Αζάρ (90′ Στρόικενς), Ανγκούλο (86′ Νταό), Ντόλμπεργκ (86′ Βάσκες).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς (46′ Πινέδα), Κοϊτά (72′ Πιερό), Κουτέσα (89′ Πενράις), Γκατσίνοβιτς (46′ Μάνταλος), Ζίνι (65′ Ελίασον).