Απίστευτες εικόνες στο Λάτσιο – Ατρόμητος: Αποβολές, διακοπή και άγρια σύρραξη στη φυσούνα

Χαμός στο Λάτσιο – Ατρόμητος, που διακόπηκε μετά από σκληρά μαρκαρίσματα, αψιμαχίες, κόκκινες και ξύλο στη φυσούνα.

Αυτό το φιλικό, μόνο… φιλικό δεν ήταν. Λάτσιο και Ατρόμητος λίγο έλειψε να τινάξουν στον αέρα τον μεταξύ τους αγώνα το βράδυ του Σαββάτου (16/8) στο Ριέτι, μετά από πάτημα του Γκεντουζί στον -πεσμένο στο έδαφος- Ουεντραόγκο.

Σάρι και Βόκολος μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, με τον διαιτητή να μοιράζει κίτρινες, αλλά λίγο αργότερα να βλέπει τον Μανσούρ να κάνει πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον Καστεγιάνος.

Όπως γράφει το SPORT24, οι δύο ποδοσφαιριστές ήρθαν στα χέρια, με τον διαιτητή να βγάζει κόκκινες κάρτες και να ακολουθεί γενικευμένη σύρραξη προς και μέσα στη φυσούνα.

Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν, με τους ποδοσφαιριστές να γυρίζουν στο χορτάρι για να συνεχιστεί η αναμέτρηση, η οποία είχε πολλή ένταση, αλλά δεν διακόπηκε οριστικά.

Λάτσιο - Ατρόμητος EUROKINISSI

Λάτσιο - Ατρόμητος EUROKINISSI