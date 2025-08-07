Άρης και Γκιουζέλης συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2027

Ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Γκιουζέλη (29 ετών, 2μ.04) μέχρι το 2027.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Έλληνας φόργουορντ υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027, για να γίνει ο τρίτος αθλητής που παραμένει στους κιτρινόμαυρους από την περυσινή σεζόν μετά τους Λευτέρη Μποχωρίδη και Βασίλη Καζαμία.

Ο Γκιουζέλης μέτρησε 3.1 πόντους με 1.8 ριμπάουντ ανά 13.1′ κατά μέσο όρο σε 25 παιχνίδια στην Stoiximan GBL 2024/25 και 2.2 πόντους με 1.4 ριμπάουντ ανά 14.8′ κατά μέσο όρο σε 16 αναμετρήσεις στο EuroCup.

Ο Άρης έχει ανακοινώσει τη μεταγραφή του Ρόνι Χάρελ και του Τζέικ Φόρεστερ, την επιστροφή του Στέλιου Πουλιανίτη, την απόκτηση του Αρνόλντας Κουλμπόκα, την παραμονή του Λευτέρη Μποχωρίδη και την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ως δανεικό από τον Ολυμπιακό, μετά την επισημοποίηση της πρόσληψης του Μπόγκνταν Καράιτσιτς στην τεχνική ηγεσία.