Άρης – Βόλος 2-0: Οι “κίτρινοι” άρχισαν με το δεξί στο πρωτάθλημα

Η άμυνα του Άρη είχε επιθετικά… ένστικτα και χάρισε μέσα σε δύο λεπτά το τρίποντο στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League απέναντι στον Βόλο, με τους Πέδρο Άλβαρο και Φαμπιάνο να πετυχαίνουν τα δύο καθοριστικά τέρματα.

Ο Άρης ήθελε να αφήσει πίσω του τον πικρό αποκλεισμό από την Ευρώπη, κάνοντας μία ιδανική αρχή μέσω της πρεμιέρας της Stoiximan Super League. Οι Κίτρινοι τα κατάφεραν εν τέλει, επικρατώντας με 2-0 του Βόλου, ο οποίος περιόρισε τους επιθετικούς των γηπεδούχων, όχι όμως και τους αμυντικούς τους, με τον Πέδρο Άλβαρο και Φαμπιάνο να πετυχαίνουν τα δύο καθοριστικά τέρματα.

Οι παίκτες του Μαρίνου Ουζουνίδη δεν δημιούργησαν πολλά ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα, με τον Μορόν να βρίσκεται εκτός κλίματος αγώνα, την ώρα που ο σύλλογος της Μαγνησίας ήταν μαχητικός και απείλησε τους Θεσσαλονικείς σε διάφορες περιπτώσεις.

Βέβαια, όπως αναφέρει το SPORT24, μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, οι γηπεδούχοι έλυσαν τον γόρδιο δεσμό, βρίσκοντας μέσα σε δύο λεπτά δύο γκολ από τους κεντρικούς αμυντικούς τους.

Την αρχή έκανε ο Άλβαρο στο 65, ενώ στο 67′ με κεφαλιά ο Φαμπιάνο έγραψε το τελικό 2-0, με το οποίο η ομάδα του πανηγύρισε τη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.