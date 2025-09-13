Αταμάν για το “κανένα έλεος” των Τούρκων: “Αυτός που το έκανε, απολύθηκε”

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το επίμαχο post των Τούρκων μετά την νίκη της ομάδας του κόντρα στην Ελλάδα.

Ο Εργκίν Αταμάν στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου τελικού του EuroBasket 2025, κόντρα στην Γερμανία τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων και στο επίμαχο post της τουρκικής Ομοσπονδίας που κατέβηκε μετά την επίσημη διαμαρτυρία της ΕΟΚ, στο οποίο είχε γραφτεί “κανένα έλεος” σχετικά με την τουρκική επικράτηση.

Όπως αναφέρει το SPORT24, ο Αταμάν ανέφερε ότι το άτομο που έγραψε το κείμενο σε αυτό το post απολύθηκε, τονίζοντας ότι τα social media είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αταμάν για το θέμα: “Τα social media είναι πολύ επικίνδυνα γιατί μερικές φορές είναι υπό τον έλεγχο κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν εμπειρία. Έμαθα για αυτό το πράγμα περίπου δύο ώρες πριν. Έκαναν αυτό το post στις 2 το πρωί και κανένας δεν το γνώριζε. Όταν η Ομοσπονδία το έμαθε, απέλυσε το άτομο που το έγραψε και ακύρωσε το post και παράλληλα απολογήθηκε. Συμφωνώ απόλυτα οτι αυτό το post δεν ήταν σωστό. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μερικές φορές στα social media.

Χθες ήταν ήρεμα και μετά το παιχνίδι, οι Τούρκοι με τους Έλληνες φιλάθλους. Κάθε φορά όλοι ξέρουν ότι μερικές φορές υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών αλλά οι δύο ομοσπονδίες έχουν πολύ καλή σχέση. Και πολλοί παίκτες μου είναι εκεί, είναι μόλις ένα άτομο που το έκανε αυτό, στις δύο το βράδυ, ίσως με συναίσθημα και αμέσως όταν κατάλαβε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τον αποδέσμευσαν.

Δεν είναι πλέον εδώ, τον έστειλαν στην Τουρκία και κατέβασαν τη δημοσίευση. Έχω πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ξέρω ότι νιώθουν άσχημα γιατί έχασαν και όπως ξέρετε χθες, όταν νικήσαμε αυτό το ιστορικό παιχνίδι, δεν είχα περισσότερη χαρά, δεν έκανα τις γροθιές μου σεβόμενος τους Έλληνες φίλους μου και την Ελλάδα, αλλά είμαι έτοιμος για γροθιές αύριο, όταν πάρω το κύπελλο”.