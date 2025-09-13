Επίσημη διαμαρτυρία της ΕΟΚ – Κατέβασε το “κανένα έλεος” η τουρκική ομοσπονδία και ζήτησε συγγνώμη

Η ΕΟΚ αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία για την ανάρτηση με το μήνυμα “κανένα έλεος”, με τους Τούρκους να κατεβάζουν την δημοσίευση και να ζητούν συγγνώμη.

Η διαμαρτυρία κοινοποιήθηκε και στη FIBA, όπως μεταδίδει το SPORT24.

Θυμίζουμε, ότι η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, μετά τη νίκη επί της Ελλάδας στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 έκανε μία ανάρτηση στα social media, συνοδεύοντας τη φωτογραφία του Οσμάν να κρέμεται από τη μπασκέτα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από κάτω να προσεύχεται, με τη λεζάντα “κανένα έλεος”.

Οι Τούρκοι υποστήριξαν ότι αυτό συνέβη χωρίς την δική τους γνώση και έγκριση. Στη συνέχεια, κατέβασαν τη δημοσίευση.