Αταμάν: Περιμένω από τις αεροπορικές να βάλουν έξτρα πτήσεις για το ματς Ελλάδα – Τουρκία

Ο Εργκίν Αταμάν ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες της Τουρκίας να βάλουν έξτρα πτήσεις για Ρίγα για το ματς με την Ελλάδα.

Ο Εργκίν Αταμάν λίγη ώρα αφού παρείχε μια όχι τόσο αισιόδοξη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Τσέντι Όσμαν, συνέχισε τις δηλώσεις του, ζητώντας από τις τουρκικές αεροπορικές εταιρείες να βάλουν έξτρα πτήσεις για Ρίγα για να γεμίσει το γήπεδο με Τούρκους φιλάθλους στον ημιτελικό με την Ελλάδα.

Ο Αταμάν που έμαθε ότι στην Ελλάδα έγινε αντίστοιχο αίτημα για πτήση τσάρτερ δήλωσε: “Περιμένω από τις αεροπορικές μας εταιρείες να οργανώσουν έξτρα πτήσεις προς τη Ρίγα για να μας υποστηρίξουν πολλοί οπαδοί μας από την Τουρκία σε αυτόν τον αγώνα. Θα παίξουμε έναν ιστορικό ημιτελικό εναντίον της Ελλάδας. Η υποστήριξη των οπαδών είναι πολύ σημαντική”.