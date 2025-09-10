Eurobasket 2025: Τι ώρα θα δούμε τον ημιτελικό Ελλάδα – Τουρκία

Αντίστροφη μέτρηση για τον ημιτελικό του Eurobasket 2025 ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Η Εθνική Ελλάδας, μετά τη σπουδαία νίκη επί της Λιθουανίας ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9), την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, με φόντο μια ιστορική πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Το κλίμα στην ελληνική αποστολή είναι εξαιρετικό, με τους διεθνείς να δείχνουν απόλυτα συγκεντρωμένοι στον στόχο. Ο Σπανούλης έχει όλα του τα “όπλα” διαθέσιμα, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται ξανά να ηγηθεί εντός και εκτός παρκέ.

Η Τουρκία, με παίκτες όπως ο Αλπερέν Σενγκούν αποτελεί πάντα έναν δύσκολο αντίπαλο. Ωστόσο, η “γαλανόλευκη” έχει αποδείξει ότι όταν παίζει με πάθος και πειθαρχία, μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.

Ο αγώνας της γαλανόλευκης αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00 ώρα Ελλάδας και θα είναι το δεύτερο ματς της ημέρας, με τον πρώτο ημιτελικό να διεξάγεται στις 17:00, όπως έγινε γνωστό από σχετική ενημέρωση. Θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ και τη NOVA.

Σημειώνεται πως, σήμερα συνεχίζονται οι προημιτελικοί με δύο ακόμη σημαντικά παιχνίδια. Νωρίς το απόγευμα, στις 17:00, η Φινλανδία του Λάουρι Μάρκανεν θα αναμετρηθεί με τη Γεωργία για ένα εισιτήριο στην τετράδα, σε αγώνα που θα μεταδοθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.

Αργότερα, στις 21:00, έρχεται η μεγάλη «μάχη» ανάμεσα στη Γερμανία, που θεωρείται το απόλυτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, και τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς, η οποία θα διεκδικήσει τις δικές της πιθανότητες για την πρόκριση στους “4”. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start.

Αναλυτικά: